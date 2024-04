Neumíte si poradit s jarní módou? Těchto 10 kousků ve vašem šatníku nesmí chybět

Změna ročního období sice k našim zeměpisným šířkám patří, v ženském šatníku se jedná ale o zápas, který probíhá minimálně dvakrát do roka. Těžší zimní svršky musí ustoupit do zadních částí skříně, zatímco ty lehčí vystupují do popředí. Může to být ovšem skvělá příležitost přehodnotit svůj šatník a zvážit, jestli jsou v něm obsaženy základní prvky a jestli adekvátně funguje.

Obsahuje váš jarní šatník všechno, co potřebujete? Na 10 základních kousků, které by v něm neměly chybět, se podívejte do naší galerie.