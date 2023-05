Nejtřpytivější hvězdy Azurového pobřeží. Filmové nebe v Cannes vyneslo róby

Mysleli jste si, že se do Cannes jezdí jen na filmy? Pro řadu fanoušků o ně jde až v druhé řadě. Zahlédnout chtějí hlavně filmové hvězdy a také to, co si vzaly na sebe. I letos se osobnosti filmového nebe překonaly. Přesvědčit se může v galerii.