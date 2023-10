Módní svět a červený koberec ovládl trend "bez kalhot". Kdo ukazuje holý zadek

Co by byla móda bez provokace? Na jedné straně dnes je možné všechno, přesto to vypadá tak, že za poslední měsíce je módní svět přímo okouzlen trendem s hashtagem "no pants" neboli "bez kalhot". A tato vlna vzala dokonce i prohlídku Vogue World 2023 přímo útokem.

Přitom to není prvně, co pozornost poutají kalhotky - stačí si vzpomenout na počátky milénia, kdy ve filmu o Bridget Jonesové sehrály podstatnou roli, nebo na epizodu ze Sexu ve městě, kde se po molu měla Carrie projít právě ve výrazném třpytivém spodním prádle od Dolce & Gabbany.

Na to, které ze slavných žen nemají problém projít se třeba i po ulici za bílého dne v šortkách tak kratičkých, až to vypadá, že si zapomněly kalhoty nebo sukni, se můžete podívat v naší galerii.