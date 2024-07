Na konec to nejlepší? Slavnostní večer ve Varech vyprodukoval eleganci i nevkus

Ke svému závěru chytila móda na festivalu v Karlových Varech druhý dech. Herečky, které v jeho začátcích sázely na variaci svých oblíbených modelů, se rozhodly u příležitosti jeho ukončení vynést to nejlepší. Aňa Geislerová a Eliška Křenková doslova zazářily a Bára Poláková se předvedla v půvabném fialovém overalu.

Poslední dny festivalu však přinesly více než jen vysoce elegantní závěrečný večer. Kolonáda, denní pochůzky a setkání byly také příležitostí pro společenskou elitu, aby předvedla to nejlepší ze svých šatníků. Povedlo se jim to? Posoudit to můžete i sami.

Na festivalu se objevily také páry celebrit, kde někdy módní otěže přebral spíš muž než jeho něžná polovička. Komu se to letos ve Varech povedlo a kdo naopak šlápl vedle? Podívejte se do naší galerie.