Luxusní kašmír vám bude slušet

Kašmírová nit se táhne předivem dějin více než dva tisíce let. A za tu dobu se nejspíš nenašel nikdo, kdo by řekl, že ho model z tohoto materiálu zklamal.

Kašmírová vlna se získává vyčesáváním podsady (spodní vrstvy srsti) kozy kašmírské. Tento druh velmi nenáročného a mimořádně odolného zvířete žije na náhorních planinách v Číně a Mongolsku, jeho původ ale možná sahá až do Himálaje.

Srst kašmírské kozy má velmi specifické vlastnosti a díky tomu je právě vlna z tohoto zdroje celosvětově vyhledávaným a také velice často napodobovaným artiklem.

Kašmírská vlna se však dnes získává i v jiných oblastech jako např. v Íránu, Číně, Indii, velké chovy existují i v Austrálii a na Novém Zélandu a tak dál. Aklimatizace kašmírských koz je obtížná a v jiných podmínkách neposkytují vlnu požadované kvality.

Koza navíc svou srst poskytuje jen na jaře, kdy líná. Tehdy se vyčesává, v Íránu stříhá a z jednoho zvířete ji dostanete v tom nejlepším případě jen půl kila - to když jde o kozla. Koza pak odevzdá jen 200 až 400 gramů ročně.

Je tak jasné, že je touhou člověka vyrobit umělé vlákno, které by mělo stejné vlastnosti jako to původní kašmírové. Jenže to je zatím naštěstí nemožné.

Stylisté se shodují na jednom: technologie pokročily, takže mnohdy lze kašmír na první pohled od jeho napodobeniny rozpoznat jen těžko. Ovšem jen do první údržby.

S trochou nadsázky dodávají, že pokud hodíte do pračky na běžný prací cyklus model z náhražky, případně kašmíru kombinovaného s dalšími materiály, vyndáte zase ten samý produkt, jen hrubější na omak. Pokud to samé uděláte s kašmírovými šaty, vyndáte je z pracího bubnu přibližně ve velikosti, která bude maximálně panence vaší dcery. Vám už nikdy.

Kašmírové vlákno je natolik specifické, že pro zachování jemnosti potřebuje jedinečnou péči a ideální je například chemické či profesionální čištění. To byste měla jako nositelka toho největšího luxusu akceptovat. Neděláte to totiž ani tak pro svetr jako takový, ale pro svůj pocit absolutního luxusu, který se dostaví vždy, když si na sebe svůj vysněný svetřík navléknete.

Ale nebuďme nespravedliví, kašmírový si můžete pořídit šál, šaty nebo sukni. Fantazii se meze nekladou, a pokud do svého modelu zainvestujete ve značkovém butiku, máte pak téměř stoprocentní jistotu, že nejde o napodobeninu. Velmi kvalitní kašmír najdete u italských značek, ty to s tímto materiálem opravdu umí. Dokážou dokonale odprezentovat kvalitu i luxus, který nabízí tak, že bez jejich modelu nebudete chtít odejít.

Navíc kašmír má tu neocenitelnou vlastnost, že v zimě chladí, v létě hřeje - stejně jako hedvábí. Zamilujte se do kvality a už nikdy neskočíte na lep podvodníkům, kteří prodávají laciné napodobeniny.