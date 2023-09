Oháknout se jako boháč dnes může každý. Řetězce nabízí punc luxusu za hubičku

Termín "old money" neboli "staré peníze" odkazuje na generační bohatství starých a významných angloamerických rodin, jako jsou Kennedyové, Vanderbiltové nebo Gettyové. Již kolem roku 2010 díky seriálu Superdrbna vládla módní vlna tzv. preppy stylu, který měl napodobovat módu studentů z movitých rodin na prestižních univerzitách jako Harvard, Yale nebo Oxford.

Teď se tento trend vrací v několika podobách, přičemž obdržel názvy jako "old money" nebo také "quiet luxury" (tichý luxus). Staré peníze se kladou do kontrastu se zbohatlíky, kteří svůj majetek vystavují na odiv pomocí uřvaných log značek a nestřídmosti, zatímco tichý luxus představuje nenápadnou kvalitu. Atributy, které náleží k módnímu stylu vrchních vrstev, nyní převzaly módní řetězce, ačkoli duplikují pouhý zevnějšek a kvalita zůstává diskutabilní.

Nicméně, díky tomu můžete na módní vlnu vzbuzující dojem blahobytu naskočit i vy. Podívejte se do galerie na to, jak se obléct dle estetiky old money.