Kočičí mašle: cudná móda s nádechem podvraťáctví. Miluje je i princezna Catherine

V osmdesátých letech byly tichým aktem feminismu. Korporátní a politický svět ovládali muži a ženy, které do něj chtěly proniknout, tomu musely přizpůsobit i svůj šatník. To v podstatě znamenalo kopírování mužských obleků. Do nich ovšem chtěly manažerky, podnikatelky a političky vnést svůj vlastní element v podobě mašle.

Blůza s vázáním u krku se ovšem datuje již do devatenáctého století, kdy si jí ve Francii oblíbili nejen ženy, ale také umělci, studenti a intelektuálové. V třicátých letech minulého století se zase vrátila na módní scénu a koluje několik teorií, proč získala tato mašle název "pussy-cat bow", neboli kočičí mašle. Tento termín v angličtině vzbuzuje pohoršení, neboli, ačkoli je jednak označením pro kočičku, je také eufemismem pro dámské přirození. Mělo být totiž výsměchem aktivnějšího nástupu žen do mužského světa. Není divu, že podle některých se proto o tomto cudném kousku našeho šatníku mluví jako o překvapivě podvratném kousku.

