Tepláky jsou moje láska. A jak to máte s pohodlným oděvem vy?

Téma tepláky je v kurzu. Stále více lidí na ulici potkávám v tomto kusu oděvu, na třídních schůzkách mé dcery se ovšem řeší zákaz jejich nošení. Tedy na hodiny tělocviku ano, ale v jiných předmětech mají utrum. A moje dcera toužící po pohodlí taky. Kromě toho, že je škola považuje za nevhodné, za nešvar, který se ve školní budově rozmohl tím, že jsou nošeny stále častěji.

Když jsem se nad touto informací pozastavila, připomněla mi léta šedesátá a sedmdesátá (znám z filmů a vyprávění, ne osobně), kdy na podobném pomyslném pranýři stály džíny, a nakonec se stejně prosadily, a to klidně i jako večerní kus oděvu.

Ale k věci. Můj partner tepláky nenáviděl. Na cestě k rozchodu a jeho docházení za dětmi jsem je před ním neoblékala, protože před návštěvou v nich taktéž nechodím. Na druhou stranu - do samoobsluhy v nich klidně vyběhnu, když je třeba rychle dovézt dítě ke škole, také s nimi nemám problém. Před lety jsem se v nich vydala na rande - a to problém byl, protože onen muž nepochopil, že to není neúcta k jeho osobě, ale moje touha po pohodlí. Takhle v sobotu v podvečer.

Tepláky miluju jako symbol volnosti, pohodlí - navíc dnes se dají sehnat ve střizích, které sluší snad každé postavě. Moje kamarádky to mají také tak a teplákům zdatně sekundují legíny. Otázka tedy nezní, jestli tepláky ano, či ne, ale spíš jestli tepláky, nebo legíny. My ženy se totiž shodneme, že po celodenním balancování na deseticentimetrových podpatcích a v upnutém kostýmku, po hodinách věnovaných tomu vypadat úměrně své profesi chceme vypadat jako teenageři. A hlavně se chceme cítit pohodlně. Je pravda, že život v teplákách dodává dni zcela jinou dynamiku než právě zmíněný kostýmek a podpatky. Tepláky a tričko, volnočasová uniforma dnešních dní, kterou nic nepřekoná. Nebo máte jiný tip?

Když muži nesnáší tepláky

Nechápu stále, co na nich mužům tolik vadí? I když, některé argumenty jsem sesbírala a vy sama posuďte, jestli by obstály u vás. Respektive: byly by důvodem vyhodit tepláky do kontejneru?

Vypadáš v nich tak nějak beztvará. Potlačují tvou ženskost. Nevypadáš v nich tak něžně jako v šatech. Fakt musíš nosit něco, co by do šatny mělo patřit jen mužům, a to ještě do šatny ve fitku? Vypadáš stejně zepředu i zezadu. Tepláky jsou šité s místem pro penis. Ty nějaký máš?

Ha ha ha - cítíte závan filmu Stepfordské paničky? Já velmi… Takže ne. Tepláky se nevyhazují, naopak si o víkendu jdu přikoupit další. Sváteční.

P.S.: Tepláky jsou moje tajná láska. I když, tajné je to, o čem se nemluví. Takže jinak - tepláky jsou moje oficiálně přiznaná láska, a tak tomu asi zůstane do doby, než jejich benefity nějaký jiný kus oděvu překoná. Jak to máte vy?