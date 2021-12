Hlavně utopit smutek? Důvody k nákupu oblečení se mění, lidé ho proměňují v investici

Základní obchodní princip, který funguje u cenných papírů, fondů či jiných investic, můžete využít i ve vlastních skříních. Veškeré oblečení a doplňky je potřeba nejdříve koupit (nebo vyměnit), zainvestovat do nich. Zda to bude sázka na jistotu, nebo propadák, kvůli kterému jste vydali peníze úplně zbytečně, záleží na tom, jak při nakupování přemýšlíte. Jaké otázky si před takovou investicí položit?

Zkuste se zastavit před svým šatníkem a uvědomit si, které z prvků využíváte a co by vám případně mohlo přijít vhod. Nejde primárně o to, jak co nejvíc ušetřit, ale v širších souvislostech nahlížet na tok vašich peněz v oděvní mašinerii novým, celostním pohledem.

Podívejte se do galerie na důležité prvky, které by při rozhodování měly hrát roli.