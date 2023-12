Móda z Británie se na letošních cenách honosila výstředností i hlubokými výstřihy

Historie Britských módních cen přesahuje už třicet let. První ceremonie se jako čestný host účastnila i princezna Diana, která dosud platí za nadčasovou módní ikonu. Model pošitý perličkami od návrhářky Catherine Walkerové se zapsal - jako mnohých dalších Dianiných outfitů - do módní historie a určil slavnostní charakter ceremonie, kde se patří vytáhnout extravagantní, opulentní a jedinečné modely.

Jak se to letos v Londýně podařilo pozvaným, na to se můžete podívat do naší galerie.