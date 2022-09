Dráždivé modely klanu Kardashian-Jennerových. Šaty zakrývají jen to nejnutnější

Od pouličního stylu přes červené koberce až po módní přehlídky, klan mediálně známé rodiny Kardashian-Jennerových vždy nabízí odvážný vzhled, který pokaždé inspiruje.

Již před prvním dílem americké reality show "Keeping up with the Kardashians" v roce 2007 nosila rodina výrazné modely, které byly v té době trendy. Po čase začaly trendy určovat samy. Svou pověst módních múz si drží i dva roky poté, co se v září roku 2020 odvysílal poslední díl jejich reality show. Pro mnohé to znamenalo konec jedné éry a začátek reprízového maratonu.

Podívejte se do galerie a připomeňte si ikonické modely moderní módní dynastie.