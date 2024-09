Džíny, leopardí vzor a mokasíny: Top 12 módních trendů pro nadcházející podzim

Projděte si naši galerii a nechte se inspirovat trendy, které ovládnou následující dny. Samozřejmě pamatujte na to, že jste svébytná osobnost a nikdy byste si neměla nechat bezhlavě diktovat, co máte nosit. Vyberte si, co se vám líbí a čím byste mohla oživit svůj stávající styl. Není třeba měnit kompletně celou skříň, vždy pracujte s tím, co máte, využijte základy šatníku, mezi které patří kvalitní klasické kousky jako například kalhotový kostým nebo separátní sako, sukně a kalhoty, také džíny klasického střihu, bílá trička a košile, lehké svetříky a trenčkot nebo kabátek. A teď pojďte na tu inspiraci.