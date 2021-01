Coco Chanel pomohli ke slávě a kariéře milenci: Randila s nacistou i bohatým Britem

Coco Chanel zemřela 10. ledna před padesáti lety v hotelu Ritz, kde bydlela přes tři dekády. "Práce byla pro mě vždy droga, i když často přemýšlím nad tím, jaká by byla značka Chanel bez mužů, kteří se objevili v mém životě," cituje Caroline Youngová návrhářku v knize Living with Coco Chanel: The homes and landscapes that shaped the designer (Život s Coco Chanel: Domy a krajiny, které návrhářku ovlivnily).

Coco Chanel se nikdy nevdala, přesto měla vztahy s nejbohatšími a nejvlivnějšími muži tehdejší doby.

Podívejte se do naší galerie v úvodu článku na muže, kteří jí pomohli zformovat světově známou módní značku.