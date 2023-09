Móda z počátku milénia zase "frčí". Tyhle kousky možná pořád máte ve skříni

Móda se ustavičně recykluje a stará poučka zní, že tento cyklus trvá zhruba dvacet let. Je proto nejvyšší čas, aby se vrátily trendy, které vládly od roku 2000 po dalších deset let, neboli, jak se tomu říká v angličtině, móda Y2K. Co jsme nosili před dvaceti lety my, teď znovu frčí mezi teenagery.