Čemu se vyhnout v zářijové kancelářské módě: Praktické tipy pro každý den

Patří letní dovolenková móda do kanceláře? Obecně platí, že nikoliv. Stylisté se shodují na tom, že prázdninový šatník se od toho casual diametrálně odlišuje, a to hned z několika důvodů.

Prázdninový šatník nemusí být tak formální proto, že není třeba, aby se řídil předepsaným dresscodem. Tedy tím, co je interním standardem společnosti, pro kterou pracujete. Během prázdnin tak můžete vsadit na kraťasy a žabky, na jejichž nošení byste ale měla zapomenout, jakmile vám končí dovolená. Pokud pracujete ve finanční instituci, máte pravidla daná ještě intenzivněji, než když vaše profese spadá do těch kreativnějších. Platí ale, že například sukně by i v těch nejžhavějších dnech měla být minimálně o dlaň delší, než kam dosáhne ta vaše, když stojíte a spustíte ruku podél stehna směrem ke kolenům. Nikdy ne kratší.

Taktéž zapomeňte na špagetová ramínka, která během dovolené tolik milujete. Boho sukně byste měla vyřadit ze svého pracovního šatníku, pokud nejste jejich návrhářkou, redaktorkou nebo kreativní pracovnicí v reklamní agentuře.

Platí také, že neonové barvy do kanceláře nejsou příliš vhodné, a pokud si je dovolíte, tak jedině pod bílé nebo džínové sako, které nesundáte.

Bílé šaty vypadají jistě skvěle, do kanceláří se ale moc nehodí, pokud tedy nejsou formálního střihu. Už vůbec nenoste na své pracoviště takové, pod které nepatří spodní prádlo.

Pouček a pravidel je jistě stovka a každý stylista vám jako to nejzákladnější pravidlo pro váš dokonalý podovolenkový šatník doporučí něco jiného. Až se budete rozhodovat, co na sebe, a se slzou v oku držet v ruce kraťasy, které máte tak ráda, vzpomeňte si na rady babiček a jejich módní guru Hany Podolské: V jednoduchosti je krása, jednoduché barvy umocňují styl, odhalená ramena sluší jen večerním toaletám a sukně pod kolenu udělají z každé ženy dámu.

Tak už máte jasno, co si vezmete zítra na sebe?