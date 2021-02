Bio, inovativní, přírodní: Průvodce materiály, které ušetří planetu i peněženku

Odevšud se na nás valí informace, že polyester a další umělá vlákna jsou zlo. Vadí životnímu prostředí, nejsou příjemné pokožce a rychle vypadají onošeně. Čím ale tyto tkaniny nahradit? A kde jsou všude k dostání?

"Považuji za nejdůležitější podpořit hlavně lokální výrobu a tradiční materiály," říká Nina Garden. Je odbornicí na ekologické a inovativní materiály, majitelkou obchodu Garden Carrier, který nabízí mimo jiné třeba i batohy z listů damarovníku obrovského nebo nosítka z kokosových vláken.

Jaká jsou nejdůležitější kritéria při výběru materiálu vašeho oblečení? Podle Niny Garden by to mělo být hledisko výroby i etický aspekt. "Zkoumejte, kde a za jakých okolností jsou svršky vyráběny. Pokud narazíte například na ponožky, které mají být z bambusového vlákna, ale stojí pár korun a byly vyrobeny na druhém konci světa, pravděpodobně to nijak ekologický materiál není. Už proto, že toho bambusu tam bude pár procent," upozorňuje. O tom, zda se jedná skutečně o látku ekologicky šetrnou a eticky vyrobenou, to znamená, že vznikla za férových podmínek, svědčí přítomnost nejrůznějších certifikátů.

