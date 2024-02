Móda z BAFTA 2024: Podprsenkové košíčky jako kámen úrazu i staromódní glamour styl

Ceny britské filmové akademie neboli British Academy of Film and Television Arts, zkráceně BAFTA, jsou příležitostí pro anglosaské umělce nejen zjistit, jak si vedou jejich filmová a televizní díla uplynulého roku, ale také se předvést v co nejlepším světle. Přehlídka na červeném koberci je pokaždé i módní událostí, kdy světově proslulé celebrity vynáší ve spolupráci s prestižními návrháři působivé modely, charakteristické svou sofistikovanou elegancí a nespoutanou kreativitou. A nebylo by to ono, kdyby se u té příležitosti nevyskytlo i pár módních přešlapů, nebo dokonce rovnou katastrof.

Kdo ze světových hvězd uchvátil a kdo získal nelichotivé označení "nejhůře oblečený člověk večera"? To se dozvíte v naší galerii.