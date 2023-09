Šest kombinací oblečení, se kterými už nikdy neřeknete "Nemám co na sebe"

Není nic horšího než zírat každé ráno do skříně plné oblečení a myslet si, že nemáte co na sebe.

I když se svět za posledních několik let nesmírně změnil, jedna věc zůstala stejná - není jednoduché vybírat pětkrát týdně outfit do práce. Ať už jste zapálená workoholička, která chodí každý všední den (i o víkendu) do kanceláře, nebo freelancerka, která pracuje z domova a parádí se pouze na schůzky. Tak, či onak, vybírat oblečení a tvořit z něj každý den originální outfity může být dokonce i zábava, stačí si osvojit pár triků.

Podívejte se do galerie, jak se oblékat snáz a jak svůj šatník před podzimem trochu osvěžit.