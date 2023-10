Tohle se bude nosit na jaře a v létě. Svatá čtyřka týdnů módy nadiktovala nové trendy

Velká čtyřka měst - New York, Londýn, Paříž a Milán - nabízí návštěvníkům a návštěvnicím nejen úžasné kulturní památky, ale i pohled do budoucnosti módy prostřednictvím nejznámějších módních domů. Co bude podle nejznámějších návrhářů v létě a na jaře trendy?