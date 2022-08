Muž propadli reality show Love Island. Zajímá je, co si holky říkají o klucích

Reality show Love Island sleduje skupinu mladých lidí, kteří společně žijí na malebném ostrově odstřiženém od okolního světa a snaží se mezi ostatními účastníky najít partnera či partnerku. Ředitel britské stanice ITV Kevin Lygo prozradil, že divákům z řad heterosexuálních mužů pořad umožňuje sledovat ženské konverzace, z nichž bývají obvykle vyloučeni.

"Dostal se ke mně zajímavý výzkum, který zjišťoval, proč se na Love Island dívají mladí muži. Jedním z hlavních důvodů, který dotazovaní zmiňovali, bylo, že nikdy dřív neslyšeli, jak se holky společně baví o klucích. Připadá jim naprosto fascinující a poučné, když mohou být takových rozhovorů díky pořadu svědky," citoval šéfa ITV deník The Guardian.

"Na reality show je dobré, že otevírají diskusi o tom, co ještě lidé mohou dělat veřejně, před zraky kamer, a co už by si měli nechat pro sebe. Úkolem televizních producentů je dohlédnout na to, aby nezašli příliš daleko," dodal Lygo.

Původní britská verze pořadu Love Island se příští rok dočká hned dvou sérií - zimní v Jihoafrické republice a letní na Mallorce. Od první řady, kterou ITV odvysílala v roce 2005, reality show převzaly skoro dvě desítky dalších zemí. Česká verze se s novou řadou vrátí v polovině září na obrazovky televize Nova.