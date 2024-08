Špatnou náladu může způsobovat i jídlo. Podívejte se, které byste měli raději omezit

Ano, jsme to, co jíme. Na fyzické úrovni si to ještě dokážeme představit, ale málokdy si uvědomujeme, že to, co si strčíme do úst, přímo působí také na naši psychiku.

Mikrobiom je ve zkratce soubor mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry nebo houby, které žijí v lidském těle nebo na něm. Říká se, že mikrobiom je samostatný orgán, který ovlivňuje náš imunitní systém, naše zdraví a naši psychiku. Dokonce se ukazuje, že existuje přímé spojení střeva a mozku a že způsob, jakým přemýšlíme, je ovlivňován tím, co mikrobiom vylučuje.

Tedy jednoduše řečeno, to, čím zásobíme naše tělo, přímo ovlivňuje stav našeho fyzického a duševního zdraví. A naopak, to, jak myslíme, přímo ovlivňuje náš mikrobiom a ten si pak vyžaduje své potraviny. Pokud jste ve fyzické pohodě, málokdy potřebujete své tělo "dopovat" právě nezdravými potravinami nebo alkoholem a kávou.

Konzumací těch správných potravin ve správném množství se pak množí ty "správné" mikroorganismy, které pomáhají udržovat naše tělo a mysl v rovnováze. Pakliže sklouzneme k nesprávným potravinám anebo to přeháníme s množstvím byť i nezávadných potravin, přemnoží se mikroorganismy, které jsou patologické, a ty pak ovlivňují naši mysl negativně.

Například mohou zapříčinit to, že se staneme lenivými, apatickými, ze svého života vyřazujeme přirozený pohyb, tloustneme, a i když se snažíme zhubnout, nejde to. Tyto mikroorganismy nás nutí jíst velké množství potravin. Pak to vypadá tak, že máme neustále chuť na sladké, na alkohol, na slané, na uzeniny, na maso nebo na tučná jídla.

I když zatím neexistuje přesný potvrzený seznam potravin, které vyvolávají nebo prohlubují naše negativní duševní stavy, jako je melancholie, deprese, smutek nebo pocity méněcennosti, existuje řada alternativních přístupů, včetně celostní medicíny, které mají celkem detailně vypozorováno, jaké potraviny naše tělo-mysl ovlivňují.

Podívejte se do naší galerie na potraviny, o kterých se ví, že mikrobiom ovlivňují.