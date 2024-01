Máte rádi zlaté medaile? Máme pro vás tip na super kousek

Zlato je vhodné pro každého

Pojďme se na celou oblast zlatých investic podívat optikou průměrného českého zaměstnance/podnikatele. Takoví jedinci určitě nemají čas ani energii na to, aby každý den několik hodin v kuse sledovali odvětví numismatiky, sběratelství, ale i dynamických trhů.

Přesně proto hledáte spíše jednodušší řešení - koupit určitý kus zlata a za nějaký čas jej prodat dráž. Nemáme pravdu? K tomuto účelu nemusíte být žádní investiční experti ani se o nic příliš starat.

Mezi běžnými českými obyvateli se v poslední době těší velké oblibě hlavně zlaté medaile na míru. Jejich předním výrobcem je známá Pražská mincovna, jež vše zajišťuje s pomocí e-shopu ceska-jmena.cz.

Dukát s vaším jménem

Naprostým hitem je především pravý zlatý dukát, na jehož povrchu je vyražené jméno i příjmení majitele. Takový předmět opravdu nevlastní nikdo jiný než vy.

Medaile se chlubí špičkovou ryzostí 23,66 karátů a hmotností 3,49 gramů zlata. S průměrem 20 milimetrů se rozměrově řadí mezi menší kusy. Samozřejmě nechybí ani průhledný blistr, jenž chrání dukát před poškrábáním, stejně jako dárková krabička a certifikát pravosti. Zkrátka a dobře - veškerá paráda v jednom balení.

Zajímá vás, jak vlastně takový dukát vypadá? Pak klikněte na výše vložený odkaz a ihned se dostanete na internetové stránky zmíněného e-shopu. V jejich prostředí si pouze vyberete jméno/příjmení a následně si budete moci prohlédnout budoucí podobu medaile. Samozřejmě se před vámi objeví i cena a další důležité informace.

Rychle rostoucí hodnota

Zlata je na světě omezené množství, přičemž poptávka po něm neustále roste. Nakupují jej banky, celé státy, investoři, průmyslové podniky i spousta dalších zájemců. Takový tlak vede k jedinému logickému výsledku - cena žlutého kovu postupem let roste.

Pojďme si to vyjádřit řečí čísel. Dostupné grafy nám jasně říkají, že cena zlata za posledních dvanáct měsíců vzrostla o 14,5 %. Za posledních sedm let o 80 % a za osmnáct let o 400 %! Odborníci očekávají do budoucna ještě rychlejší a silnější růst.

Pokud tedy přemýšlíte nad ideálními způsoby, jak ochránit a zhodnotit své volné finance, pak jste na správné cestě. Koupíte-li tento týden zlatý dukát, za nějaký čas jej snadno prodáte za tří, čtyř, ale klidně i pětinásobnou cenu. Takový výsledek vám spořicí účet, termínované vklady nebo fondy vážně nedopřejí.

Nakupujte pravidelně

Máte nějaký konkrétní cíl? Například zajištění na důchod? Sestavení pořádných úspor pro své děti? Koupi rodinného domku za nějakých patnáct let? Pak se snažte zbytečně nedržet na bankovním účtu příliš velké obnosy. Postupem let totiž ztrácí svou hodnotu, takže je v podstatě zbytečně vyhazujete z okna.

Zdravá inflace se pohybuje okolo 2-3 % ročně. Inflace posledních let dosahovala v nejhorších okamžicích klidně i 17 %. Nyní se pohybuje okolo 7 %. Máte na bankovním účtu vyšší částku? Pak si zajisté sami spočítáte, o kolik peněz jste svou nečinností přišli…

Moudřejší jedinci přesně proto drží část svých úspor právě ve fyzickém zlatě. Drahý kov totiž dlouhodobě překonává inflaci, a v mnoha případech vám dokonce i vydělá poměrně hodně peněz. Ještě jste se s ním neseznámili? Pak začněte stylově - s jedinečným zlatým dukátem. Klidně pořiďte každému členovi rodiny jeden, abyste měli správnou motivaci chránit své finance.