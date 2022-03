Žije v Česku, ale na ukrajinský původ je hrdá. Své obrazy dává do aukce, chce pomáhat

Galerie moderního umění v Hradci Králové chystá na sobotu 12. března od 17:00 internetovou aukci děl malířky Alice Nikitinové. Vybranou částku chce umělkyně ukrajinského původu věnovat nevládní neziskové organizaci Člověk v tísni do Sbírky SOS Ukrajina.

Alice Nikitinová se narodila do smíšené rodiny, její matka je Češka a otec Ukrajinec. Do svých 19 let vyrůstala na Ukrajině, kde vystudovala Střední uměleckou školu v Kyjevě. Poté vystudovala pražskou Akademii výtvarných umění v ateliéru prof. Jiřího Sopka, který absolvovala v roce 2004. V malbě se obrací převážně k odpozorovaným námětům ze všedního života, uvedla galerie.

ČTK o tom v úterý informovali zástupci hradecké galerie, která je pořadatelem online aukce. Podle nich v aukci galerie vystupuje jako zprostředkovatel prodeje uměleckých děl bez nároku na odměnu či náhradu vynaložených nákladů.

"Autorka se rozhodla reagovat na současnou situaci na Ukrajině a své obrazy z výstavy Společný základ, která právě probíhá v Galerii moderního umění v Hradci Králové, poskytnout k dražbě," uvedl ředitel hradecké GMU František Zachoval.

Dražba se bude konat na platformě LiveBid.cz určené především pro aukční domy. Aukční katalog je na internetu, současně jsou dražená díla ke zhlédnutí přímo na výstavě v hradecké GMU.

Dražit mohou registrovaní a přihlášení uživatelé, kteří mají možnost zadávat na jednotlivá díla tzv. limity. Limitem se rozumí maximální částka, již je zájemce ochoten za položku nabídnout. Tuto částku dražitel napíše do okénka "cena" a stiskne tlačítko "Limitovat". Limitovat je možné do 12. března do 16:00, uvedli zástupci hradecké GMU.

Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února, od té doby sílí uprchlická vlna. Různé sbírky na pomoc ukrajinským uprchlíkům a Ukrajině napadené Ruskem vynesly v Česku více než 1,5 miliardy korun.