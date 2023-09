Lyžařská dovolená ve Švýcarsku levně: Je to vůbec možné?

Máme pro vás několik tipů, jak si užít zimní dovolenou ve Švýcarsku i se standardním rozpočtem.

Matterhorn, sýrové fondue, kapesní nože, čokoláda - Švýcarsko je vyhlášené mnoha věcmi, z nichž tou nejpůsobivější jsou dozajista fantastická pohoří. Téměř polovina země (konkrétně 48 %) je hornatá a nacházejí se zde nekrásnější alpské vrcholky jako např. Matterhorn. Není tedy divu, že Švýcarsko je oblíbené zejména u milovníků zimních sportů. Alespoň tak by tomu mělo teoreticky být. Ve skutečnosti ale mnozí preferují Rakousko nebo Francii. Proč tomu tak je?

Je ve Švýcarsku draho?

Švýcarsko je moc drahé. To je nejčastější argument dávaný do souvislosti se Švýcarskem coby lyžařskou destinací. Švýcarská konfederace byla vždy považována za nákladnou zemi, obzvláště po ukončení měnových intervencí v roce 2015. To však není úplně přesné. Ve švýcarských Alpách se nachází přes 330 lyžařských středisek, z nichž většina má v současné době podobné ceny jako rakouská lyžařská střediska. Kromě toho je cena ubytování v lyžařských regionech závislá na lokalitě. Co se může razantně promítnout do dovolenkového rozpočtu, jsou i každodenní výdaje jako třeba stravování, ale i tyto náklady lze snížit.

Naplánujte si stravování dopředu

Cenová hladina v horských chatách a restauracích je dvakrát tak vysoká oproti ostatním destinacím, ale to by nemělo být překážkou dovolené na sněhu. Proč byste měli přijít o fascinující pohoří a potěšení z lyžování jen proto, že nechcete utratit 20 € za pizzu v horské chatě? Vždyť tomu tak nemusí být. Pokud jde o jídlo, tyto položky v rozpočtu lze zredukovat. Ti, kteří si rezervovali rekreační dům nebo apartmán, si mohou přinést vlastní základní zásoby. Supermarkety v lyžařské vesničce nejsou zrovna levné, ale ti, kteří nakupují ve větších vesnicích u velkoobchodních řetězců, jako je "Migros" nebo "Coop", zde najdou poměrně nízké ceny. Přes den stačí svačina na sjezdovce a večer si můžete společně vařit.

Flexibilita se vyplatí

Vzhledem k posilování švýcarského franku začaly prázdninové regiony používat kreativní metody, jak svým hostům nabídnout nějakou přidanou hodnotu ke stávající nabídce. Proto jsou na mnoha místech (např. Davos, Saas-Fee nebo Gstaad) k dispozici kartičky pro hosty se slevami a speciálními cenami na půjčovny lyží nebo lyžařské školy. Další výhodou je obecná cenová flexibilita: čím nižší je poptávka, tím nižší jsou ceny ubytování. Nabídka tedy může i přes silný švýcarský frank kolísat. Pro hosty to znamená, že ti, kteří mají flexibilní termíny dovolené, najdou v některých regionech skutečně zajímavé nabídky.

Vyberte si konkrétní destinaci

Kam jezdí bohatí a slavní, tam byste měli očekávat, že zaplatíte za exkluzivní atmosféru. Nelze se proto divit vysokým cenám ve vybraných destinacích místech jako Sv. Mořic, Verbier, Gstaad nebo Crans-Montana. Toto pravidlo se samozřejmě netýká pouze švýcarských lyžařských regionů a lze jej zohlednit při plánování vaší cesty. Co takhle malé sousední vesnice těch "velkých" míst - třeba Silvaplana místo Svatého Mořice? Atraktivní lyžařské areály odtud ale nejsou daleko. Autentická zimní dovolená není o sledování celebrit, ale o sportu, relaxaci a přírodě - a toho je ve Švýcarsku všude spousta.

Další výhody Švýcarska

Většina cestuje autem z cenových důvodů. Tím pádem jste mobilní na místě a do vesnic v údolích a na náhorních plošinách se dostanete ještě rychleji. Na dálnicích se platí mýtné, ale to platí i pro Rakousko a Itálii. Známka se platí jednorázově a platí po celý rok.

Jedinečné panorama: Ať už v Bernské vysočině, Engadinu nebo Valais - výhled na třítisícové a čtyřtisícové vrcholy je zaručen. Deset nejvyšších hor Švýcarska se nachází ve Walliských Alpách, včetně nejvyšší hory Švýcarska Dufourspitze s nadmořskou výškou 4 634 m nad mořem. To je jeden z důvodů, proč je Wallis jednou z nejoblíbenějších turistických destinací ve Švýcarsku. Na hranicích s Francií se nacházejí známá rekreační střediska jako Zermatt, Verbier, Saas-Fee, Crans-Montana, Fiesch, La Tzoumaz, Leukerbad, Nendaz, Veysonnaz, Riederalp a Champéry.

Absolutní jistota sněhu: S deseti lyžařskými středisky na ledovci a bezpočtem sjezdovek ležících v nadmořské výšce 2 500 m nad mořem a výše leží švýcarské lyžařské regiony ve vyšších nadmořských výškách, a proto jsou mimořádně spolehlivé na sníh. Zatímco jinde se už zelenají louky, tady je lyžování zaručeno. V tomto ohledu je Švýcarsko celosvětově tou nejlepší turistickou destinací.