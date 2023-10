Linda Rybová: S Davidem hraju pár nerada. Motá se mi pak soukromí s prací

Diváci se dočkali online premiéry. Zdarma ho najdou zde. Celý seriál mohou diváci sledovat i na Televizi Seznam, na které poběží Revír od 17. října až do 7. listopadu, každý týden po dvou dílech.

Hrajete v novém seriálu Revír. Máte se svou postavou Terezy něco společného?

Tereza je podle mě taková stará Avril Lavigne. S holkami v maskérně jsme přemýšlely, co s ní, tak jsme ji nakonec oblékly do černého, takového oldschool oblečení. Podobné jsem nosila i já, když mi bylo šestnáct. Takže tohle máme společné. Ale jinak je Tereza o dost ostřejší týpek, než jsem já. Je hodně hravá, řekla bych.

Máte nějaké zkušenosti s myslivci?

No, upřímně ano, ale ne moc dobré. Na té polosamotě, co jsem o ní mluvila, nám často padaly broky na zahradu. Když myslivci stříleli na kance, tak jsem musela děti zahánět do domu. Nebyly to vždycky úplně příjemné historky. Musím říct, že myslivecký svět vlastně moc ráda nemám, ale možná je to tím, že mu vůbec nerozumím. Znám ho jen z té povrchní stránky. Ale bohužel to, co já jsem s myslivci zažila, mi není sympatické.

Diváci se v seriálu Revír mohou těšit na milostné scény, které před kamerou prožíváte s vaším reálným partnerem Davidem Prachařem. Má to pro vás nějaké výhody?

Upřímně, já s Davidem hraju hrozně ráda a taky docela často. Ale nerada s ním hraju pár. Zvláštně se mi pak motá soukromí s prací a nesedí mi to. Ale v seriálu Revír je to něco jiného. Pár, který hrajeme, totiž hraje vlastně takové útržky z filmů, jakési parodie. S realitou to tedy nemá nic společného, scény jsou dost ujeté a není možné, aby se mi motaly s mým soukromým životem. V tomto ohledu to ale bylo velmi zábavné a bavilo nás to.

Takže jste se od vaší role Terezy i něco naučila?

No, to asi úplně ne… ale moc mě to bavilo. Normálně bych se při takových scénách styděla, ale tady musím říct, že vůbec. Protože je to tak za hranicí a tak jiný, že naopak jsem si to strašně užívala. Byla to sranda, tak doufám, že to bude vypadat dobře i na kameře. Nic podobného jsem vlastně nikdy nehrála, a proto mě to opravdu hodně bavilo. Skvělé byly právě i ty masky a kostýmy, které jsme vymýšleli a myslím, že jsou fakt dotažený.

Takže jste se angažovala i kreativně a měla jste vliv na to, jak bude Tereza vypadat…

Přesně tak, ale jen částečně. Byla to taková symbióza. Když pak vyplynulo, že Tereza je motorkářka, tak jsem si říkala, že je to vlastně dobrý, protože já chodím s nohama do O a většinou se to snažím maskovat. A tady jsem nemusela. Takže chodím takovým motorkářským krokem.

Svět motorek vám je nějak blízký?

Ne, tak to vůbec. Víte, já jsem si na motorku sedla jen párkrát za život a vždycky jsem se vysekala a vždycky to dopadlo blbě. A poslední dobou se to týká i skútrů.

A co střílení?

Mám ráda jediné střílení, a to je na pouti do papírových růží. Ani na střelnici bych si nešla zastřílet, je mi to nepříjemné a přijde mi to divné.