Linda Bartošová končí na půl roku v České televizi. Potřebuji pracovní pauzu, říká

“Původně jsem ze sebe nechtěla dělat story, tahle země má důležitější věci na práci. Ale tamtamy se rozjely rychleji, než bych si dokázala představit,” napsala moderátorka Linda Bartošová na Twitter, kde sdílela příspěvek České televize s vyjádřením, že si dává na půl roku pauzu od práce na Kavčích horách.

“V jedný oblíbený písničce se zpívá I’m not going, I’m just growing. Takhle nějak to teď mám, z vícero důvodů,” vysvětlila moderátorka.

Přiznala, že práce v České televizi pro ni hodně znamená, a proto se rozhodla, že z osobních důvodů potřebuje pracovní pauzu. Vedení jí v tom vyšlo od ledna vstříc.

Bartošová vystudovala žurnalistiku na Karlově univerzitě, do České televize nastoupila před osmi roky. Od loňského podzimu moderovala i hlavní zpravodajské relace jako Události či Události, komentáře.