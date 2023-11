Letošní vánoční pečení vysoké ceny kakaa neohrozí

Zdá se, že ceny všeho, co s touto sezónou souvisí, rostou - od dárků až po suroviny na pečení cukroví. Mnohé možná také postrašil rekordní růst cen kakaa v zahraničí. Nahlédli jsme proto společně s nákupním rádcem Kupi.cz do akčních nabídek obchodních řetězců a zjistili, jak to s cenami této suroviny vypadá u nás.

Nedávné obavy z růstu cen kakaa se potvrdily, když jedna z nejdůležitějších složek čokolády dosáhla v zahraničí nejvyšší ceny za poslední čtyři dekády. Tentokrát má zvýšení cen na vině opět špatné počasí, konkrétně v Ghaně a na Pobřeží slonoviny. V době, kdy mají výrobci čokoládových výrobků nejsilnější sezónu, to nejsou příznivé zprávy. Dle nákupního rádce Kupi.cz se toto zvýšení ale na cenách čokoládových dobrot v Česku zatím nepodepsalo.

"Zdá se, že navzdory historickým cenám kakaa se české obchody snaží udržet ceny na relativně přijatelné úrovni," říká Linda Michalčíková z Kupi.cz. "Čeští spotřebitelé letos v obchodech například kakao holandského typu pořídí za stejnou nebo jen mírně vyšší cenu než v loňském roce. Průměrná akční cena vzrostla ve srovnání s minulým rokem o necelou korunu. U některých druhů je cena stejná nebo i nižší. V letákové akci jsou kakaa průměrně o 35 % levnější," doplňuje Michalčíková.

Ve srovnání s měsícem září se v říjnu počet slevových akcí na kakao zvýšil. "Lze to přisuzovat aktuální sezóně pečení, a tím zvýšené poptávce po surovinách na vánoční cukroví, mezi kterou kakao rozhodně patří. V některých obchodech jsou akční ceny dokonce o 7 % nižší než minulý měsíc," komentuje vývoj cen Linda Michalčíková.

Lidé během adventu stále pečou, vyšším cenám navzdory

Také Ondřej Šmejkal, datový analytik Seznam.cz Vyhledávání, potvrzuje, že lidé o tradiční adventní pečení neztratili zájem ani dnes, byť běžné ceny potravin za poslední dobu celkově vzrostly: "Za poslední dva týdny zaznamenáváme zvýšený zájem právě o dotazy typu ‚cukroví' nebo ‚vánoční recepty'. Nejčastěji naši uživatelé vyhledávali linecké, masarykovo nebo išelské cukroví."

Linda Michalčíková z Kupi.cz spotřebitelům doporučuje sledovat slevové akce: "Ve slevách na Kupi.cz mohou spotřebitelé za nákup všech surovin na vánoční pečení zpravidla ušetřit až 30 % z běžné ceny."