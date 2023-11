Lékárna.cz: Klíčem k vašemu dobrému zdraví je zdravá strava

Zdravé stravování

Je dobré si uvědomit, že zdravé stravování není jen o hubnutí. Schovává se za tím mnohem víc. Je to i o tom, jak se cítíte. Kvalitní a vyvážená strava včetně biopotravin může mít vliv na váš celkový zdravotní stav, energii a vitalitu. Správná strava vám dodá živiny, vlákninu a vitamíny, které tělo potřebuje k optimálnímu fungování. Uvidíte, že ten rozdíl opravdu pocítíte. Zkuste si třeba pro začátek přidávat do jogurtu sušenou vlákninu, do oblíbeného ranního smoothie chia semínka, upéct si domácí chléb ze zdravé a již připravené směsi, nebo začněte více používat ghí máslo a kvalitní olivový olej.



Větší výběr na jednom místě

Lékárna.cz pro vás připravila opravdu širokou škálu pečlivě vybraných produktů. To vše přehledně a na jednom místě. Sortiment je mnohem rozsáhlejší než to, co můžete najít v běžných kamenných prodejnách se zdravou výživou, nebo v sekci zdravá výživa v supermarketech. Můžete vybírat z biopotravin, superpotravin, z produktů pro vegany a vegetariány, až po produkty pro bezlepkovou dietu atd. Navíc si vše můžete seřadit podle ceny, značky, nejprodávanějších položek atd., což v klasickém obchodě nejde.



Neváhejte se poradit

Dobrá rada je nad zlato. A je to pravda. Pokud váháte, pak je dobré se poradit přímo s odborníkem na výživu. V rámci online poradentství na Lekarna.cz můžete pokládat individuální dotazy a zkušená odbornice na výživu vám ochotně poradí s výběrem potravin, které jsou vhodné přímo pro vás. Nebojte se zkoušet nové věci a ochutnávat. Pozvěte kamarádky třeba na banánové palačinky z kokosové, nebo špaldové mouky a uvidíte, že jiné už pak jíst nebudete.



Plaťte stravenkovými platebními kartami

Jako jediní na trhu nabízíme možnost platit za zdravé potraviny pomocí stravenkových platebních karet. To znamená, že můžete využít stravenkovou benefitní kartu i na nákup zdravých potravin, což vám umožní udržet svou stravu zdravou a vyváženou bez zbytečných komplikací. Investice do vlastního zdraví je ta, která se vám dlouhodobě vyplatí.



Zaměřte se na pohyb, spánek a odpočinek

Pro životní energii samozřejmě nestačí jen dobře jíst. Je potřeba celková změna životního stylu. Kolikrát stačí i jen drobnosti, jako víc spát, ráno jít do práce pěšky místo jet autem, odpoledne si chvíli číst knihu, než sledovat mobil. To vše vám dodá pocit, že o sebe víc pečujete a vnitřní spokojenost je dalším dílkem do skládačky jménem ZDRAVÍ.

Abyste se cítili dobře

Na www.lekarna.cz vám rádi zdarma poradíme s výběrem zdravé stravy právě pro vás. Vše můžete individuálně konzultovat se zkušenou odbornicí na výživu v naší online poradně, kde odpověď dostanete do 24 hodin.