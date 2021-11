Kristen Stewartová se zasnoubila. Své "ano" řekla přítelkyni

Jednatřicetiletá Kristen Stewartová oznámila životní novinku v úterním rozhovoru s Howardem Sternem pro rádio SiriusXM. "Vezmeme se, opravdu to uděláme," řekla v rozhlasovém studiu, které navštívila, aby propagovala svůj nový film Spencer. Ztvárňuje v něm princeznu Dianu.

"Chtěla jsem, aby mě Dylan požádala o ruku. Myslím si, že jsem to dala jasně najevo a ona to vzala za své. Vezmeme se, děje se to," dodala herečka a také tvář módní značky Chanel a popsala, jak slavnostní moment probíhal:

"Vůbec jsem nebyla konkrétní. Nebylo jasné, že to budu já. Víte, jak to myslím? Když se jedná o dvě dívky, nikdy nevíte, kdo naplní tu divnou pos*anou genderovou roli. Nepřemýšlíme o tom v těchto termínech. Dylan to vzala na sebe a udělala to. Bylo to tak roztomilé."

Minulý rok Stewartová uvedla, že by si chtěla Meyerovou vzít, a přemýšlela nad tím, jak ji požádat o ruku. Jsou spolu dva roky. "V den, kdy jsem ji potkala, jsem věděla, že to tam je. Říkala jsem si, kde jsem byla a jak je možné, že jsem ji neznala?" zavzpomínala herečka. Meyerová je scénáristka, napsala například film Ranařky nebo Rock Bottom.

Než se dala dohromady s Meyerovou, Stewartová randila například se supermodelkou Stellou Maxwellovou, scénáristkou Sarou Dinkinovou, hudebnicí St. Vincent a také s hereckým kolegou ze ságy Twilight, Robertem Pattinsonem. Herečka o sobě prohlásila, že je pansexuálka - přitahují ji lidé bez ohledu na pohlaví. Může se tak jednat o ženy, muže, ale i nebinární nebo transgender osoby.

