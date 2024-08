Konec zákazu. Krev mohou nově darovat i homosexuálové

Od 1. července vstoupila v platnost nová norma, která upravuje podmínky darování krve a jejích složek. Zkracuje například lhůty, kdy jste vyřazeni z dárcovství po pořízení nového tetování. Revoluční novinkou je také fakt, že nyní mohou krev darovat i homosexuálové.

Historický zákaz

Opatření, které zakazovalo homosexuálům darovat krev či krevní plazmu, sahá až do 80. let minulého století, kdy vypukla epidemie AIDS. "Ukázalo se, že je způsobena virem HIV. Tento virus se přenáší krví či pohlavním stykem, a právě skupina homosexuálních mužů byla touto epidemií velice zasažena," vysvětluje MUDr. Miroslav Šuta, lékař z plazmaferetického centra Amber Plasma.

Od té doby se ale mnohé změnilo, zejména se zlepšila diagnostika, díky níž je možné dnes případné onemocnění zavčasu odhalit. "Už nemusíme čekat, až se v těle nemocného člověka vytvoří protilátky, umíme stanovit přímo virus HIV v lidském těle. Dokážeme dobře testovat, zda je dárce nakažen, nebo není. Navíc velké studie ukázaly, že problém s HIV se týká jen malé části homosexuální komunity a velká část nese stejné, nebo dokonce menší riziko než u většinové společnosti. Proto postupně řada států zrovnoprávňuje gaye a v současné době se k těmto zemím přidala i Česká republika," dodává Miroslav Šuta.

Posuzuje se rizikové sexuální chování bez ohledu na orientaci

Nově se tedy již neposuzuje, zda je dárce homosexuální nebo heterosexuální, ale důležité je jeho sexuální chování. Za rizikové chování se považuje například anální pohlavní styk s novým sexuálním partnerem nebo s více partnery, pohlavní styk s prostitutkou nebo prostitutem, skupinový sex nebo střídání náhodných sexuálních partnerů. Minimálně 4 měsíce po rizikovém chování není možné darovat, a to bez ohledu na sexuální orientaci.

Po tetování nebo permanentním make-upu už nemusíte čekat půl roku

I nadále platí, že dárce krve či plazmy před odběrem musí vyplnit dotazník, kde uvádí omezení, kvůli nimž by neměl darovat krev. "V některých případech může být člověk vyloučen z dárcovství nastálo. Je to například u lidí, kteří prodělali rakovinu, mozkovou mrtvici, srdeční infarkt, nebo u diabetiků, kteří užívají inzulin. V některých případech je vyřazení dočasné, může trvat několik týdnů až měsíců. Dochází k tomu třeba po některých typech očkování, nebo pokud pojedete kupříkladu do tropické oblasti," vysvětluje MUDr. Šuta. Krátkodobé omezení platí i po některých prodělaných onemocněních, užívání antibiotik či jiných léčiv nebo po přisátém klíštěti. Dočasně nelze darovat ani po některých operacích, jako je operace žlučníku či karpálních tunelů, novém tetování či permanentním make-upu - ve všech těchto případech se však nově lhůta zkrátila ze šesti měsíců na čtyři. "To je důležité zejména pro mladé lidi, u nichž je tetování v oblibě, a čím déle trvala pauza v darování, tím spíše se k němu už znovu nevrátili," objasňuje Šuta, proč změnu vnímá jako pozitivní. U malých chirurgických zákroků, jako je například odstranění znaménka, je nutné s darováním počkat týden po zahojení rány či vyndání stehů.