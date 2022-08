Kratom však není název stromu, jak si lidé často myslí. Jedná se o jemně namleté listy ze stromu, který byl latinsky pojmenován jako Mitragyna Speciosa. Tento strom patří do čeledi (mořenovité), což je jen pro zajímavost stejná čeleď jako je například nám všem známý a oblíbený kávovník. Na rozdíl od kávovníku, který obsahuje kofein, Mitragyna Speciosa obshahuje kolem čtyřiceti alkaloidů z kterých jsou zřejmě nejdůležitější mitragynin, 7-hydroxymitragynin a Pseudoindoxyl mitragyninu.

Mitragyna Speciosa je vysoký štíhlý strom, který roste v oblasti jihovýchodní Asie ( Malajský poloostrov, Sumatra, Borneo, Filipíny atd) a Indočíny ( Thajsko, Kambodža). Najdeme ho také například ve Vietnamu. Obyvatelé těchto pro nás exotických zemí znají kratom od nepaměti a používají ho pro svůj užitek. Co přesně myslím tím "užitkem" tady napsat jako jeho prodejce nemohu. Kratom jako produkt není schválený v České Republice ani jako potravinový doplněk ani jako samotná potravina. Na obalech s kratomem často najdete upozornění, že se jedná o "sběratelský předmět". Za to, že o kratomu jeho prodejci nesmí psát může nařízení EU, která zkrátka a jednoduše zakazuje podávat o produktech téměř jakékoliv informace pokud produkt není schválený jako potravina nebo potravinový doplněk. A to kratom není a zřejmě asi ani brzy nebude. Dle mého názoru je to strašně špatné řešení, protože sběratel kratomu si i přes tento zákaz informace, které potřebuje najde. Problém je v tom, že informace, které jsou na internetu dostupné jsou většinou neúplné, nepřesné, zavádějící a někdy zcela nesmyslné a nepravdivé.

Za kolik se dá koupit kratom

Na kolik vás přijde tento zelený prášek ? Obvykle zákazníci objednávají sto gramů. Pokud jste dlouhodobí sběratelé kratomu, tak víte, že čím větší množství koupíte tím víc ušetříte. Jsou tedy i lidé co si koupí rovnou celé kilo. Cena kratomu je velmi různá a většinou záleží na tom, jak dlouho je prodejce kratomu dlouho na trhu. U začínajících prodejců, kteří lákají nové zákazníky na nízkou cenu se můžeme setkat s cenou i pod tři sta korun. Na druhou stranu e-shopy, které jsou zde mnoho let prodávají sto gramů kratomu i za naprosto šílených osm set korun. Mohou si to dovolit, protože mají stálé zákazníky, kteří jsou s nimi spokojení a jsou tyto absurdní ceny ochotní zaplatit. Za necelé dva roky co kratom prodávám, jsem zjistil, že velmi často nezáleží jestli koupíte kratom od velkého prodejce nebo od toho, který právě s prodejem začal. Často se totiž stává, že začínající malý prodejce má stejného dodavatele z Indonésie jako ten co je zde již mnoho let. Z toho je patrné, že nízká cena nemusí vždy znamenat slabý či nekvalitní kratom. Někdy se může dokonce stát , že menší prodejce prodává katom i kvalitnější než ti největší e-shopy. Proto by měl zákazník srovnávat a nezkoušet jen jednoho prodejce.

Jak určit skutečně kvalitní ( silný ) kratom

Faktorů je několik, ale vzhledem k nařízení EU o kterém jsem se už zmínil, můžu v tuto chvíli napsat jen toto. Kvalitní (silný) kratom obsahuje alespoň 1,7 % Mitragyninu, což je jeden z hlavních alkaloidů, který se nachází v kratomovém prášku. Náš e-shop Nejlepsikratom.cz před nedávnem zaslal vzorky našeho kratomu do jedné z nejprestižnějších laboratoří v USA, které se specializují na testování kratomu. Výsledek zelený kratom 2% Mitragyninu a bílý kratom 1,85% Mitragyninu. Pokud je mi známo je to v tuto chvíli nejsilnější kratom na českém trhu.

Kratom a internet

Už jsem se o tom v tomto článku zmiňoval informací hromada, ale většina je jich naprosto k ničemu, protože jsou nepřesné a někdy zcela nepravdivé. Pak se není čemu divit, že jsou lidé, kteří věří jedné teorii a jiní zase zcela odlišné. Pro příklad předkládám teorii některých lidí, že barva kratomu je zcela jistě určena od toho, jaké mají listy barvu žilek. Další teorie říká, že barva kratomu je odvozená podle technologie výroby ( sušení, další zpracování ) Další velký rozpor v názorech je kolik je odrůd ( strainů ) stromu Mitragyna Speciosa. Lidé, kteří s kratomem začínají se domnívají, že odrůd je mnoho desítek. Jako příklad můžu uvést Red Malay, Green Maeng Da, Gold Bali, mnoho dalších. Toto však nejsou odrůdy ( strainy ), ale mixy základních barev. Základními barvami jsou zelená, bílá a červená. Většina prodejců v ČR si myslí, že existuje pouze jeden strom ( rostlina ) pojmenovaný Mitragyna Speciosa. Já si osobně myslím něco jiného. Občas navštěvuju na internetu různá fóra, která se zaobírají pěstováním Mitragyny S. a jsem si jistý, že existují minimálně dvě odrůdy. Jedna je pojmenovaná jako Bumblebee a druhou je Rifat.

Základní barvy kratomu

Nejprodávanější je zelený kratom, ten je na výrobu zřejmě nejjednodušší. Natrhané listy se usuší a namelou na prášek. Na některých e-shopech můžete vidět u jednotlivých kratomů označení ( nano ). Toto označení znamená, že je kratom mletý na tu nejjemnější formu. Benefitem by měla být lepší rozpustnost než u standardního kratomu. Druhý nejprodávanější je bílý kratom, který se vyrábí stejně jako zelený, údajně se ale používají starší listy. Někteří dodavatelé z Indonésie ještě navíc přidávají pět až deset procent červeného kratomu. Slyšel jsem i takový názor, že by měl bílý kratom obsahovat i stonky a žíly z listů. Zdá se mi to nepravděpodobné ale u kratomu je možné všechno. Poslední základní barvou je červená. Červený kratom se vyrábí naprosto jiným způsobem. Tato poslední barva vzniká tak, že se posbírané listy se ještě před samotným sušením napěchují do pytlů a následně se nechají několik dnů fermentovat.

Kde je a kde není kratom legální

V ČR je, kratom zatím zcela legální a můžete si ho zakoupit v různých e-shopech. Smutného osudu se dočkal kratom u našich sousedů na Slovensku, kde je od 9.12.2021 jeho prodej zcela zakázán. Dalšími země, kde kratom není povolený je například Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Rusko, Británie, Francie, Itálie, Polsko. Zakázaný je také v některých státech USA. Jmenovat můžeme například Arkansas, Alabama, Indiana, Vermont, Tennessee, Wisconsin. V ostatních státech USA je buď zcela legální nebo regulovaný dle zákona. Na druhé straně jsou pak země, kde si kratom zakoupíte bez potíží. Jmenovat můžu pro příklad Řecko, Chorvatsko, Španělsko, Německo, Belgie, Rakousko, Maďarsko. Pokud se ale chystáte do těchto zemí zjistěte si aktuální stav legislativy spojené s dovozem kratomu do dané země. Legislativa se může velmi rychle změnit z legálního na regulovaný nebo zcela zakázaný.

Skladování kratomu

Kratom uchovávejte v suchu a temnu.

K uložení kratomu nikdy nepoužívejte ledničku či mrazničku, kde by mohl kratom navlhnout.

Máme otestováno, že kratom v obalech, které používáme ( doypack sáčky ) vydrží bez ztráty kvality více než půl roku. Pokud si objednáte kilové balení, které je většinou vakuované přímo od dodavatele, vydrží takto kratom pravděpodobně i více let.

Pěstování kratomu ( Mitragyna Speciosa ) v České Republice

Jak už jsme si na začátku řekli, název stromu je Mitragyna Speciosa, proto budu dále používat jen zkratku M.S. Na českém internetu se ze stránek různých prodejců dozvíte, že M.S. Je tropický strom, který v naších podmínkách pěstovat nelze. Ano souhlasím s tím, že kdyby jste chtěli tento strom pěstovat třeba venku na své zahradě tak samozřejmě neuspějete, protože již při teplotách pod 15 stupňů začíná stromek velmi strádat až nakonec zahyne.

Na druhé straně není pěstování nemožné. Pokud nemáte vyhřívaný skleník, což většina z nás nemá a pokud nepožadujete mít dvacetimetrový strom jako to mají v Indonésii, je přece jen M.S možné pěstovat a to jako pokojovou rostlinu.

Samotný začátek je velice obtížný. Vypěstovat M.S. Ze semínek je dost složité. Ti co si vzali květináč, naplnili ho zeminou, zasadili semínka, tak většinou neuspěli. Zkoušel jsem různé možnosti a nakonec jsem na to přišel, vyklíčilo mi asi 80% semen a to byly staré již více než rok a byl jsem přesvědčený, že po této době už semínka nemohou být životaschopná. Před časem jsem člověku, který také miluje rostliny prodal mé dvě. Byly vypěstovány ze semínka a po půl roce měly kolem 70 centimetrů. Před několika měsíci jsem potkal dalšího šikovného pěstitele a tomu se podařilo pěstovat úspěšně M.S. technikou řízkování. V tuto chvíli tedy máme v naší nabídce tyto sazenice, které pochází asi z dvouleté rostliny.

Pokud máte již sazenici doma, máte téměř vyhráno. Samotné pěstování je totiž poměrně jednoduché. Vždy jsem si myslel, že základem úspěchu je přímé sluníčko jako tomu je v Indonésii, což můžete vidět na různých fotkách nebo videích. Postupem času jsem zjistil, že to není to nejdůležitější. Osobně nevlastním, žádný skleník, proto jsem umístil rostliny do koupelny, kde je jen malé střešní okno, navíc směrem na sever, nikoliv na jih jak by bylo asi nejlepší. Tím nejdůležitějším je zřejmě každodenní přísun vody. Rostlinky mají neuhasitelnou žízeň a denní přísun vody je nezbytný. Co jim dělá velice dobře je i vlhko, které v koupelně bývá. Pokud nemáte možnost umístit rostlinku do koupelny jsem si jistý, že by vystačilo například rosit ráno a večer. Každopádně čím více tím asi lépe.

M.S. Naštěstí nepotřebuje speciální zeminu a velice se osvědčila ta obyčejná na pokojové rostliny. Pokud jsou rostliny už velké, je možné jim dodávat energii "hnojivými tyčinkami" které koupíte prakticky kdekoliv. No a na konec jen zopakuji to co jsem již řekl. Pěstování M.S. Není nemožné a věřte, že když se do toho pustíte vyroste vám nádherná rostlina, která vám bude dělat každý den radost z toho jak prospívá a vy budete na sebe právem pyšní.