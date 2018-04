Toužíte po dokonalém obočí? Zkuste převratnou metodu microblanding 3D

3D permanentní make-up nebo také vláskování, je japonská technologie permanentního make-upu, které se říká microblading.

Je zatím jedinou metodou na světě, která dokáže napodobit opravdu přirozený tvar obočí.

Modelace jehlami, které nejdou hluboko pod kůži

Zdokonalení obočí se provádí ručně pomocí speciálních jehliček. Díky speciální a detailní technice opravdu nepoznáte, co je vytvořeno zkušenou kosmetičkou a co je opravdový chloupek. Jedná se o unikátní techniku permanentního make-upu, kdy je vymodelován každý chloupek zvlášť jednorázovými jehlami tak, aby obočí bylo co nejpřirozenější. Před samotnou aplikací vám bude obočí nejprve správně vyměřeno a nakresleno, abyste už dopředu viděla výsledný tvar. Zjednodušeně řečeno tedy uvidíte, do čeho jdete.

Jak probíhá samotná procedura

"Aplikace tvorby obočí začíná předkreslením tmavou tužkou. Potom s klientkou konzultujeme, zda se jí tento tvar bude líbit. V okamžiku, kdy se shodneme, přejdu k nanesení anestetického krému na znecitlivění, aby klientku malé řezy nebolely a po dvaceti až třiceti minutách už dojde k samotné aplikaci. Při tvorbě chloupků kladu důraz na směr a hustotu vlastních chloupků klientky a také beru zřetel na její přání, jakého výsledku chce sama dosáhnout.

Pokud má klientka strach z výrazného výsledku, používám světlejší odstíny. Celá aplikace trvá dvě až dvě a půl hodiny, " říká Jaroslava Valentová, majitelka pražského salonu Medical Esthet & Spa.

Je dobré najít opravdového odborníka

''Zajímám se nejenom o celkový vzhled klientky, typologii samotné osoby, tak i harmonizaci výrazu obličeje, ale i o osobní životní styl klientky, sport, práci, používání denního make-upu. Od toho se odvíjí její konečný vzhled a výsledek obočí, tak aby byla klientka spokojená v běžném životě," vysvětluje Jaroslava Valentová.

Vydrží až dva roky

Výsledek microbladingu 3D obočí je dočasnou záležitostí trvající obvykle dva roky roky. Může výrazně pomoci i ženám, které vlivem vážné nemoci přišly o obočí. Na proceduru by neměly chodit jen ženy, které mají diabetes nebo se léčí s problémy srážlivostí krve.