Tolik ženské krásy pohromadě. Podobný pohled se vám už nikdy jindy nenaskytne

Když v roce 2012 ruská fotografka, producentka a filmová dokumentaristka Natalia Ivanovová, žijící v Paříži, zakládala projekt The Ethnic Origins of Beauty, rozhodně netušila, jak velký ohlas její práce bude mít. Fotografické portréty ženy z různých etnických skupin, které v průběhu let mladá umělkyně fotila, se dostaly nedávno i do permanentní expozice indického Národního muzea, do pavilonu věnovanému lidskému genomu a etnické rozmanitosti.

Neziskový projekt zachycující krásu žen po celém světě se zaměřuje na podporu tolerance a přispívá k harmonizaci interetnických vztahů. Krásu hledá u žen, která je pro dané etnikum typická. Zdůrazňuje tak etnickou rozmanitost lidstva na této planetě.

"Cílem projektu je ukázat skutečnou škálu etnokulturní diverzity, a to systematickým a kreativním způsobem," popisuje Ivanovová na svém webu.

Doposud se svým týmem zachytila více než 250 žen z více než 100 etnických skupin z celého světa.

Podívejte se na nejlepší fotografie, které za dobu existence vznikly.