Miss bez make-upu. Britka chce jako první v historii soutěžit nenalíčená

Elle Seline, která vyrostla na řeckém ostrově Skiathos, prý v dětství sklízela posměch za svou postavu nebo kvůli tomu, že má na těle hodně tmavých chloupků. V pubertě proto používala hodně make-upu, nyní se ale rozhodla pro opak. Jako první finalistka soutěže krásy neváhá na molo vyrazit, aniž by využila korektor nebo řasenku.

"Spolužáci mi říkali, že mám vši nebo že jsem gorila, protože mám na obličeji a na rukou trochu víc chloupků," vzpomíná finalistka soutěže krásy na svá dětská léta. Silně se líčila a žehlila si vlasy již od třinácti let a také vždy používala světlejší make-up, než je barva její pokožky, aby mezi Brity zapadla.

Vloni se Elle Seline přihlásila do britské miss pro soutěžící mezi 27 a 38 lety, ale dnes jí připadá, že porotcům ukazovala přesně "to, co chtěli vidět". Během koronavirové pandemie však vnímala, že tlak na to, aby žena nosila make-up, opadl, řekla pro BBC. V tomto období se prý naučila více přijímat sebe sama.

Již v červnu oznámila deníku Wales Online, že se rozhodla jako první finalistka soutěže krásy vystupovat zcela nenalíčená, aby se tak postavila nerealistickým ideálům krásy, a podpořila tím pozitivní přístup k vlastnímu tělu.

Nejdříve se prý obávala, jak soutěž bez make-upu zvládne, ale pak se rozhodla, že bude svůj záměr sdílet s veřejností, díky čemuž její nervozita opadla. "Pomáhá mi to udržet si odvahu," vysvětluje.

"Dlužíme to příštím generacím," říká zpěvačka a autorka písňových textů, která na Instagramu uvedla, že touha po dokonalosti je chorobná. Finále soutěže se uskuteční 16. a 17. září v Leicesteru.

