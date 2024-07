Za luxus je dnes považována kosmetika "všechno v jednom". Šetří čas i peníze

Za poslední léta se kosmetika, specificky péče o pleť, stala velkým tématem na sociálních sítích a "skin care" řeší leckdy už i dvanáctileté děti. Zejména během pandemie stoupla poptávka po trendech v kosmetické péči a stalo se nešťastným zvykem hromadění kosmetiky, která se často míjela účinkem, nefungovala nebo ji prostě ani nestihli spotřebovat.

Jak už to bývá, kyvadlo se po tomto extrému přirozeně začalo vychylovat na opačnou stranu a hromadění kosmetiky pomalu střídá tzv. "luxus nízké údržby", jak to pojmenoval magazín Forbes. Ten vyžaduje minimum času a produktů, ovšem není to levná záležitost. Co představuje současný trend skinimalismu (ze spojení anglických slov skin = pleť a minimalismus), na to se podívejte do naší galerie.