Pleť před sluncem chraňte během celého roku, nejen v létě. Jakou kosmetikou?

V létě je ochrana pokožky před slunečním zářením přirozenou součástí naší denní rutiny, ale neměli bychom ji zanedbávat ani během chladnějších měsíců. Naše kůže je denně vystavována UV záření, které spolu se znečištěním a špatnou kvalitou ovzduší mohou pleti výrazně škodit a přispívat k jejímu viditelnému stárnutí.

Trh dneska nabízí bezpočet produktů, které obsahují základní ochranu před sluncem. Je možné, že určitý faktor SPF (z angl. Sun Protective Factor) obsahuje už i váš krém, který denně používáte - měl by to být minimálně faktor 25, obecně se ale na obličej doporučuje vyšší faktor, SPF30+ nebo SPF 50+. Krém je potřeba aplikovat 15 až 30 minut před pobytem na slunci, je potřeba jej rozetřít rovnoměrně včetně krku, uší a vlasových koutů, které často zanedbáváme z obavy, že umastí vlasy. Struktura většiny produktů je ovšem velice lehká a rychle se vstřebává, takže dnes už jsou to spíš neopodstatněné obavy.

Správný produkt se vybírá také na základě fototypu, od velmi světlé až po tmavou až černou pleť, přičemž pokožka fototypu 1 nese nejvyšší riziko spálení kůže, a tudíž by měla používat nejvyšší stupeň ochrany.

Produkty s SPF faktorem jsou dneska už navrženy tak, že jejich struktura je lehčí a nezatěžuje pokožku. Krémy, které jej ovšem přímo obsahují, vám ale ušetří čas v koupelně, zejména ráno, kdy mnoho z nás nestíhá. V ideálním případě by měla vaše péče s SPF faktorem mít příjemnou texturu, která vám vyhovuje. V nabídce jsou tónované i netónované varianty, často nabízejí 24hodinovou ochranu a hydrataci.