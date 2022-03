"Panebože, jsem to já?" podivila se účastnice nové reality show Vysněná krása

Sedmatřicetiletá manažerka Pavlína Kukuczková před celým světem skrývala jedno tajemství, které ji velmi trápilo. Byl jím převis kůže na břiše, který paní Pavlíně zůstal po porodu. Přestože zhubla, kůže zůstala nepružná a diety ani cvičení nezafungovaly. Dvanáct let se trápila, nakonec se rozhodla jít doslova s kůží na trh a přihlásila se do časosběrného pořadu Vysněná krása.

Jako hlavní zákrok proběhla u Pavlíny abdominoplastika břicha a také liposukce. Tím to neskončilo. Účastnici show trápily přibývající vrásky ve tváři, a proto se přistoupilo k botoxu a niťovému liftingu obličeje. Kromě toho dostaly výplň stárnoucí hřbety rukou a došlo také na nové brýle.

"Cítím se úžasně oproti tomu, jak jsem se cítila předtím. Faktem je, že jsem ženská a vždycky budu mít nějaké problémy se svým vzhledem, ale to už je jen maličký krůček k té vysněné kráse. Jsem ráda, že jsem do Vysněné krásy šla. Kdybych se teď na základě zkušeností měla rozhodnout, určitě bych do toho šla znovu," prohlásila spokojeně po natáčení. "U zrcadla mi jen v dobrém slova smyslu běželo hlavou: Panebože, to jsem já?" dodala s tím, že rozhodně nespoléhá jen na práci lékařů a chce na sobě dál pracovat.

Během natáčení ji podporoval její partner Vladimír, který se do proměny také aktivně zapojil. Nejdříve si nechal zkonzultovat kouty ve vlasech, přičemž přemýšlel o transplantaci vlasů. Od té ho ale kadeřník Tomáš Arsov odradil a doporučil mu novou vlasovou péči a změnu účesu. Toužil také po bezchybném úsměvu, k němuž mu dopomohl primář Alexander Schill, který vyřešil problém s jeho chybějícími zuby.

I on byl nadšený z toho, jakou proměnou jeho partnerka prošla. "Každý chlap je šťastný, když je jeho žena šťastná. Potom je ten život hezčí, samozřejmě. Pavlína je nádherná."