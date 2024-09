Oči bez řasenky a další podzimní trendy v líčení, které stojí za to letos vyzkoušet

Žádná řasenka a výrazné rty

Jednoduché pravidlo "oči nebo rty" dostává letos nový rozměr. Namísto výrazných očí se v popředí podzimních trendů ocitají plné, matné rty, přičemž oči zůstávají téměř nenalíčené. Minimalistický vzhled bez řasenky či s jejím velmi střídmým použitím obrací pozornost na syté rtěnky, zejména v červených odstínech, které podtrhují celkový sofistikovaný vzhled.

Boyfriend blush

Trend "boyfriend blush" je stále populárnější a na podzim se stává ještě výraznějším. Tento look napodobuje přirozené zčervenání tváří po pobytu v chladném venkovním dni nebo po sportovních aktivitách. Klíčem je aplikace většího množství tvářenky na líce a nos, čímž vzniká čerstvý a zdravý vzhled. Pokud rády používáte tvářenku, tento trend je pro vás ideální.

Espresso tóny

Espresso make-up se vrací v plné síle s nádechem bohatých teplých hnědých tónů. Oproti klasickým černým stínům působí espresso make-up stále elegantně, ale přináší jemnější, avšak stejně výraznou alternativu. Hnědé tóny na očích, rtech i líčkách vytvářejí sjednocený a teplý podzimní vzhled, který působí nadčasově a elegantně.

Rebelský grunge

V létě byl "bratty make-up" naprostým hitem a tento drsný, lehce chaotický styl se přenáší i do podzimních dnů. Grunge inspirovaný look zahrnuje rozmazané oční stíny v odstínech hnědé, šedé a černé, doplněné hrubšími linkami. Tento make-up se hodí především pro odvážné duše, které chtějí vypadat, jako by přišly z večírku v ranních hodinách.

Jemný baddie look

Baddie make-up, který se v poslední době stal virálním na TikToku, kombinuje prvky 90. let s moderním pojetím. Podzim však přináší jeho jemnější verzi. Tento styl zahrnuje precizně vykreslené oči a rty, ale vše je více umírněné, s měkkým přechodem mezi jednotlivými odstíny. Výsledkem je smyslný, ale stále velmi přístupný vzhled, který osloví širší publikum.

Dewy make-up

Když se podzimní dny zkracují, neznamená to, že by měla vaše pleť ztratit svěžest. Naopak, rozjasněný, přirozeně vlhký vzhled pleti bude v kurzu i v chladnějším období. Matné podklady ustupují rozjasňujícím produktům, které pleť rozzáří a dodají jí zdravý lesk. Tento trend nabízí skvělou alternativu pro ty, které preferují přirozený a zářivý vzhled po celý rok.