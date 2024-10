Nejde jen o barvu, i na tvaru záleží. Který je pro vaše nehty nejlepší?

Krásně nalakované a někdy i zdobené nehty jsou samy o sobě malým uměleckým dílem. Málokdy ale přihlížíme jen k barvě laku, zajímá nás i tvaru nehtu - a není to jen o jeho délce. Ať už se můžete pochlubit dlouhými drápy, nebo je nosíte spíš krátké, ve všech případech může mít právě tvar zásadní dopad na to, jak úhledně vaše ruce budou vypadat. Možná vás to překvapí, ale možných tvarů je hned několik a každému sluší něco jiného. Záleží totiž i na predispozicích vašich rukou, na tom, jak dlouhé prsty máte a jestli je vaše nehtové lůžko spíš užší nebo široké.

Jak udělat své ruce štíhlejší a elegantnější díky důmyslnému tvarování nehtů? A který tvar je vhodný pro všechny? Zjistíte v galerii.