Muži jsou jako rybáři, když poměřují své přednosti, přehánějí. Nejčastěji o penisu

I když neexistují jasné důkazy o tom, že ženy preferují muže s penisem větších rozměrů, obecně se má za to, že je velikost přirození znakem mužnosti. Vedle vyvinutosti genitálií je to také mužova výška a váha, která může hrát roli v úspěšnosti na seznamovacím trhu. Jak moc muži přehánějí, když mluví o svých fyzických rysech, se rozhodl prozkoumat tým skandinávských vědců.

Autor studie Jacob Dalgaard Christensen se svými kolegy zkoumal 191 dánských mužů ve věku od 18 do 35 let. Ptali se jich na jejich výšku, váhu a velikost penisu v klidném i ztopořeném stavu. Účastníky rozdělili do dvou skupin. Respondentům v první skupině za poskytnutí údajů zaplatili 5 dolarů (v přepočtu téměř 110 korun), dotazovaným ve druhé skupině 22 dolarů (v přepočtu téměř 500 korun).

Na váze si nepřidávali

Výsledky ukázaly, že respondenti měli tendenci zveličovat svou výšku a velikost penisu. "Muži uváděli, že jsou výrazně vyšší ve srovnání s dánským průměrem. Stejně tak si přidávali několik centimetrů na délce ztopořeného penisu," uvádí výzkumníci pro portál Psypost.

Zatímco na výšce si přidávali 1 procento nad průměrem, ve velikosti ztopořeného penisu se jednalo o 21 procent nad průměrem. Podle výzkumníků to naznačuje, že si muži snadněji vymýšlí, když se jedná o skrytý fyzický rys. Výrazně častěji přeháněli také dotazovaní, kteří za účast ve studii obdrželi nižší finanční částku. "Muži, kterým jsme zaplatili 5 dolarů, uváděli, že jejich penis měřil ve ztopořeném stavu více než 34 centimetrů, což je světový rekord," napsal tým akademiků.

Dotazovaní podle výzkumníků lžou za účelem zvýšení vlastního sebevědomí. "Účastníci s nižší odměnou mohli být naštvaní, a proto uváděli mylné údaje. Zato respondenti, kteří obdrželi vyšší finanční odměnu, cítili vyšší zodpovědnost a odpovídali podle pravdy," uzavírají výzkumníci.

