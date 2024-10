Krásná pleť po celý měsíc: Jak přizpůsobit skincare menstruačnímu cyklu

V rámci menstruačního cyklu prochází ženské tělo řadou změn, které do velké míry ovlivňují jeho fungování. Tyto změny ovlivňují především dva hormony - estrogen a progesteron, jejichž hladiny se v průběhu měsíce mění a spolu s nimi i stav pokožky. Estrogen, přezdívaný také "hormon krásy", zajišťuje pružnost a hydrataci pleti, zatímco progesteron ovlivňuje tvorbu kožního mazu. Když pak jejich hladiny poklesnou, vytvářejí ideální půdu pro vznik nedokonalostí.

"Před menstruací, kdy je hladina estrogenu a progesteronu nejnižší, bývá snížená hydratace pleti a také produkce mazu, mohou se proto objevovat nedokonalosti, např. pupínky a šupinky. Naopak během ovulace, kdy je hladina estrogenu na vrcholu, pleť většinou září a působí svěže," říká Johanka Hornová, kosmetická chemička ze společnosti Wewell, která prostřednictvím aplikace pomáhá uživatelům s výběrem přípravků vhodných pro jejich pleť.

Pravidelná péče je základ

Podle Hornové je důležité mít nastavenou základní skincare rutinu nezávislou na menstruačním cyklu. Podstatné je vždy důkladné čištění a odstranění make-upu. Každá pleť potřebuje také pravidelnou hydrataci. "Ráno nezapomeňte na ochranu SPF, večer pak dopřejte pleti výživu, například pomocí krémů s obsahem ceramidů. Jemné peelingy zase pomáhají zbavit se odumřelých buněk a udržet pokožku hladkou a svěží. Toto je základní rutina, na kterou by se měly zaměřit všechny ženy. Podle aktuálních potřeb pleti během jednotlivých fází cyklu pak můžete přidat aktivní látky, které řeší konkrétní problémy," dodává odbornice.

Menstruační fáze (1.-7. den cyklu)

Menstruace představuje začátek nového cyklu a pro tělo znamená prudký pokles hladin estrogenu a progesteronu. To se odráží nejen na celkové energii a náladě, ale také na fungování těla včetně pleti.

Co se děje s pletí

Během menstruace jsou hladiny hormonů na svém minimu, což znamená, že pleť může být suchá, dehydratovaná a náchylnější k podráždění. Bariérová funkce pokožky je v těchto dnech oslabená, což může vést k tomu, že pleť ztrácí pružnost a je citlivější na vnější vlivy.

Doporučená péče

V této fázi se tak obecně nedoporučuje používat agresivní peelingy nebo masky či jakkoli mechanicky dráždit pokožku. "Během menstruace a před ní není dobré používat složky, které mohou ucpávat póry, jako je například většina olejů, vosky, másla, silikony, mastné kyseliny a jejich estery. Naopak je dobré používat jemné čisticí pěny nebo gely s obsahem uklidňujících složek," doplňuje Hornová.

Folikulární fáze (7.-14. den cyklu)

Folikulární fáze začíná současně s prvním dnem menstruace a trvá do ovulace. Během této fáze se hladiny estrogenu postupně zvyšují a tělo se připravuje na možnou ovulaci. Estrogen podporuje tvorbu nových buněk, což má vliv na kvalitu pleti, vlasů i nehtů.

Co se děje s pletí

Na začátku je hladina hormonů, zejména estrogenu, nízká, což může způsobit suchost pleti a zvýšenou citlivost. Pleť v těchto dnech může působit mdle a unaveně. Jak se ale blíží ovulace, hladiny estrogenu stoupají, což má pozitivní dopad na hydrataci a pružnost pokožky. Pleť se začíná regenerovat, získává jas a vypadá svěžeji.

Doporučená péče

V této fázi můžete do své rutiny zařadit aktivní složky jako vitamin C, který rozjasní pleť, nebo retinol, který podpoří obnovu buněk. "Pokud je pleť našedlá a unavená, je vhodné použít například masku s vitaminem C," radí Hornová.

Ovulační fáze (12.-16. den cyklu)

Ovulační fáze je vrcholem menstruačního cyklu. Hladiny estrogenu dosahují svého maxima a tělo se připravuje na možné oplodnění vajíčka. Tento hormonální "boom" má vliv na celkový stav organismu i na pleť, která se v tomto období často nachází ve své nejlepší kondici.

Co se děje s pletí

Ovulace je obvykle vrcholným obdobím pro pleť. Hladina estrogenu dosahuje svého maxima, což zvyšuje produkci kolagenu, podporuje hydrataci a přirozený lesk pleti. Pokožka je v tomto období většinou hladká, zářivá a pevná.

Doporučená péče

Během ovulace, kdy je pleť ve svém nejlepším stavu, není potřeba sahat po žádné speciální péči. Díky vysoké hladině estrogenu je pleť přirozeně hydratovaná, pružná a zářivá. Stačí se držet jednoduché, udržovací rutiny, která podpoří přirozený zdravý vzhled pokožky. Lehký hydratační krém, jemné čištění a SPF jsou pro vás v tomto období zcela dostačující.

Luteální fáze (16.-28. den cyklu)

Luteální fáze začíná po ovulaci a trvá až do prvního dne menstruace. Tělo se připravuje na potenciální těhotenství a stoupá tak hladina progesteronu. Pokud nedojde k oplodnění, hladiny progesteronu a estrogenu začnou postupně klesat, což signalizuje tělu, že se má připravit na další menstruační cyklus. V této fázi může docházet k zadržování vody v těle, což vede k pocitu nadýmání a napětí.

Co se děje s pletí

Po ovulaci nastává luteální fáze, kdy se zvyšuje hladina progesteronu a zároveň klesají hladiny estrogenu. To má za následek vyšší produkci mazu a zvýšenou citlivost pleti. Progesteron také stimuluje produkci kožního mazu, což může vést k mastnější pleti, rozšířeným pórům a vzniku akné. Toto období bývá nejproblematičtější, zejména těsně před menstruací, kdy hladiny hormonů začínají klesat.

Doporučená péče

V této fázi je důležité volit kosmetiku, která neucpává póry. "V boji proti akné je výborným pomocníkem kyselina salicylová, která snižuje množství mazu, zamezuje ucpávání pórů a je také protizánětlivá. Využít lze jemných tonerů či peelingů s obsahem této látky," říká Hornová. Mimo to pleť potřebuje i vhodnou hydrataci. "Ideální je zařadit lehké gelové krémy, které obsahují složky, jako jsou kyselina hyaluronová, glycerin, kolagen či panthenol. Ty totiž nejsou komedogenní - neucpávají póry, ale pokožce dodají potřebnou hydrataci," dodává. Séra s obsahem vitaminu A (retinol, retinoidy) a vitaminu C jsou pro vás také dobrou volbou. Pomocníkem v boji proti akné pro vás může být také zinek.

Každá pleť je jedinečná

Každá pleť i hormonální změny, které ji ovlivňují, jsou však u každé ženy jiné, a proto je důležité sledovat, jak se pokožka v různých fázích cyklu chová, a péči tomu přizpůsobit. "Pokud máte pocit, že nějaký produkt vaší pleti nesvědčí nebo že vám nevyhovuje v určité fázi cyklu, zkuste ho na nějaký čas přestat používat. Pokud budete mít základní rutinu složenou z čištění, hydratace a ochrany před sluncem během dne a výživnější péče na noc, snadno zjistíte, zda konkrétní složka či nový produkt způsobuje potíže, nebo vám zkrátka nevyhovuje," uvádí Hornová.

Využít lze i aplikaci Wewell, která vám pomůže lépe pochopit, co vaše pleť potřebuje. Po vytvoření pleťového profilu na základě dotazníku o vaší pokožce a jejích vlastnostech vám aplikace ukáže míru shody produktu s vaší pletí. Navíc v ní stačí naskenovat čárový kód produktu, který třeba již používáte, aplikace vám následně ukáže analýzu ingrediencí a to, jak produkt sedí vaší pleti.