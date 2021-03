Jako sexy diva i nechutné strašidlo. Češka na svém těle vytváří neuvěřitelné kreace

Česká make-up artistka Ludmila Škvorová se profesionální vizážistice věnuje už devět let. Za tu dobu nabrala důležité zkušenosti, které teď zhodnocuje při své práci i zábavě. Na svém účtu má zatím přes 14 tisíc sledujících, ale její vizuální kreace by dokázaly strčit do kapsy i zahraniční vizážisty. Podívejte se na její tvorbu, ve které se ona sama stala objektem dechberoucího umění.