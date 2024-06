Letní slunce a voda ničí i vaše vlasy. Jak o ně správně pečovat?

V létě si nanášíme opalovací krémy s ochranným faktorem s naprostou přirozeností, ovšem není to jen kůže, která během slunečných a horkých dnů dostává zabrat. Voda a slunce můžou také poškodit a vysušit vaše vlasy.

Chraňte je před sluncem

Intenzivní slunce dokáže vlasy vysušit a notně poškodit. Lehce tak ztrácejí pružnost a lesk. Proto se oplatí vytáhnout během léta stylové pokrývky hlavy, pokud ne klobouk, tak aspoň šátek. K dostání jsou i speciální produkty na vlasy s UV filtrem, které kolem vlasového vlákna vytvoří ochranný film.

Po koupání je opláchněte čistou vodou

Chlorovaná voda v bazénech, mikroby v přírodních nádržích a nakonec i slaná mořská voda můžou na vlasech nadělat hodně škody a také je zbytečně zatížit. Z vlasů odstraňují přirozené oleje a vlasy jsou pak matné a vysušené. Je proto důležité odstranit zbytky chlórů a solí z vlasů co nejdříve po koupání.

Netrapte je dalším horkem

Vlasy se pod vlivem horka natahují a ztenčují. Není náhoda, že horké stylingové nástroje se i obecně doporučují užívat jen maximálně třikrát do týdne, a to vždy s použitím tepelné ochrany. V létě jsou horku vystavené prakticky neustále. Omezte proto horké stylingové nástroje, a pokud je to možné, nechte je přirozeně uschnout na vzduchu. Vyzkoušet můžete i přirozenější účesy, které nevyžadují žehličku nebo kulmu.

Pročesávejte šetrně

Vlasy oslabené horkem a vodou je potřeba pročesávat jen opatrně. Mokré vlasy jsou křehké a snadno se lámou, proto se doporučuje použít speciální kartáč se širokými a poddajnými zuby. Za všech okolností se vyhýbejte škubání, tahání nebo přímo rvaní vlasů. Doporučuje se začínat u konečků a postupně je pročesat až ke kořínkům. Na suché vlasy se doporučují zase kartáče s přírodními štětinami.

Dopřejte jim hydrataci a výživu

Teplo, voda a slunce vlasy vysušují, proto je důležité doplňovat hydrataci prostřednictvím pitného režimu, ale i speciálních produktů, jako jsou hydratační šampony, kondicionéry, vlasové masky a oleje, které je zvláční a vyživí i zvenčí. Speciální složky jako glycerin, panthenol a různé oleje pomáhají udržet vlhkost ve vlasech, dodají jim živiny, posílí je a obnoví jejich strukturu.