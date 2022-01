Influencerka si uměle vylepšila tělo. Místo odsouzení ji lidé žádají o název aplikace

Pětadvacetiletá Ariella Nyssaová má na sociálních sítích téměř dva miliony fanoušků. Na TikToku zveřejnila video, kde si použitím aplikace upravila tělo. Serveru news.com.au přiznala, že byla v šoku z toho, jak se dá tělo změnit: "Vím, že se lidé upravují na fotkách, ale netušila jsem, že stačí pár kliknutí a vaše křivky se promění i ve videu."

Upravená Ariella pózuje v klipu v zelených bikinách, po střihu se ukáže v celé své kráse přirozeně bez úprav. Rozdíl je patrný. "Tyhle aplikace jsou šílené a děsivé, jsi krásná přesně taková, jaká jsi, královno," napsala modelka ke svému videu stručný komentář.

Ariellino video se stalo virálním a viděly ho miliony diváků. Odezva ale mladou dámu doslova zaskočila. Lidé ji bombardovali naléhavými otázkami, jak se aplikace, kterou použila, jmenuje.

"Nemám se ráda, takže jak se ta aplikace jmenuje?" ptá se jedna z fanynek. "Proč se ptáte na tu aplikaci, dává přeci najevo, že se máš mít ráda taková, jaká jsi," nechápavě reaguje další.

Smutek a zklamání, tak své pocity z reakcí na video popsala influencerka, zároveň ale přiznala, že ji ale do jisté míry nepřekvapily.

"Je docela smutné číst ty reakce, snažila jsem se pár lidem odpovědět a přesvědčit je, že to nemají zapotřebí. Ale bohužel se lidé prostě nemají dostatečně rádi, a proto zveřejňují to, co zveřejňují. Chci, aby lidé věděli, že mohou vypadat a cítit se krásně, aniž by si museli upravovat, vyhlazovat nebo nějak jinak tvarovat své tělo," uzavírá Ariella.