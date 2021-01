Co to má s obličejem? Kritici obviňují Demi, že na svém obličeji spáchala zločin

Výrazné lícní kosti a zvláštně našpulené rty. Někteří z fanoušků Demi Mooreové si ani nebyli jisti, zda to opravdu je jejich oblíbená hvězda: "Pokud je to Demi Mooreová, chirurg, který jí to udělal, je šarlatán," rozhořčil se jeden z fanoušků na sociálních sítích. Další ji obviňují, že na svém obličeji spáchala zločin.

Vlna kritiky se na Demi Mooreovou snáší poté, co prošla na mole jako modelka značky Fendy během pařížského týdne módy. Kritici si všimli zvýrazněných lícních kostí, které zvláštně navazují na našpulené rty.

I když se módní show účastnila řada dalších hvězd, jako je Cara Delevingneová, Naomi Campbellová nebo Kate Mossová, na sociálních sítích se v první řadě rozebírá právě vzhled 58leté Demi Mooreové.

Hvězda filmů Neslušný návrh, Striptýz nebo G. I. Jane se navzdory své otevřenosti v jiných oblastech života k využívání služeb estetické medicíny zatím nepřihlásila.