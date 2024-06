Co si zabalit na dovolenou do kosmetické taštičky?

Možná patříte k těm, co cestují jen "se zubním kartáčkem", pravda ale je, že na dovolené u vody to ne vždy postačí. Kosmetika má totiž účel nás nejen zkrášlit, ale také chránit. Během dovolené vaše pleť musí zvládnout jak cestu, ať už autem, nebo letadlem, a samotný pobyt u vody si na ní může rovněž vybrat svou daň. Neměla byste proto zapomenout si do své kosmetické taštičky zabalit i tyto nezbytnosti.

V první řadě nezapomeňte na kvalitní, voděodolný opalovací krém na obličej a na tělo. U vody dbejte na pravidelnou reaplikaci každé dvě až tři hodiny, rovněž po koupání a utírání. A zapomínat byste neměla ani na rty, které patří k nejcitlivějším místům na těle a jako takové se mohou také spálit nebo na silné slunce reagovat oparem, sluneční alergií nebo vyrážkou.

Jestli se u vody chcete zkrášlit, můžete zakrýt nedokonalosti pleti korektorem, BB krémem nebo make-upem s SPF. Na zvýraznění očí poslouží voděodolná řasenka.

V letadle, ale i v autě bývá vzduch poměrně suchý, a proto se doporučuje mít po ruce hydratační přípravky jako krém na obličej, na ruce, balzám na rty a skvělou vychytávkou je termální voda ve spreji v cestovním balení do 100 ml, kterou se během cesty můžete osvěžit.