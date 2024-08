Proč (ne)zkracovat vlasy? Předsudky už nehrají roli, nenechte se jimi ovlivnit

Dnešní ženy mají k dispozici mnohé přístroje a vychytávky, které jim pomáhají starat se efektivně o jejich vlasy, ať už jsou rovné, vlnité, či kudrnaté. Ale vymoženosti techniky nejsou jediným důvodem, proč se změnil pohled na vlasy a jejich délku. Změnil se i styl přemýšlení. Vědomí, že s dítětem a dalšími povinnostmi není třeba vzdát se atributů ženskosti, proniká mezi ženy stále hlouběji.

A pozor, v tomto bodě se velmi rozcházíme s naší obdivovanou Coco Chanel, která prohlásila, že teprve ženy s krátkými vlasy jsou připravené měnit svět. Ale proč? Vědkyně Marie Curie Sklodowská přece také nosila drdol, matka Tereza měla svůj umně sčesaný drdůlek, Marilyn Monroe změnila spoustu věcí - a střih na kluka také nenosila.

Ale zpátky od ikon do české kotliny - třeba ke mně - Hance, matce tří dnes už téměř dospělých dcer. Můj příběh je totiž jednoduchý a snad i poučný: vlasy mám jemné - a na ramena. Delší nenarostou, i kdybych se na hlavu stavěla. Možná je to tím, že moje hříva není úplně kvalitní, možná proto, že nemám trpělivosti nazbyt. V každém případě - před patnácti lety, těsně před porodem nejstarší dcery, jsem si radikálně zkrátila vlasy. Na cca čtyři centimetry, k tomu jsem si na oranžovo nechala obarvit patku. Možná proto, abych ladila se stejně barevným kočárem, jinak si tenhle vlasový úlet vysvětlit nedovedu. Zajímavé ovšem je, že z této délky mi vlasy zpět po ramena rostly asi pět let. Zkrátka se jim nechtělo, jako by věděly, že je zase zkrátím. Což mě, při pohledu do zrcadla - tehdy - už nikdy nenapadlo. Svou snahu o extravaganci jsem oplakala a zapřísahala se, že už nikdy na kluka ostříhaná nebudu. A to jsem si splnila.

Začala jsem ale kolem sebe zjišťovat, proč i jiné ženy přistupují k vlasům poměrně macešsky a s narozením dětí vymění krásnou hřívu za střih podivného tvaru. A dozvěděla se argumenty "Nemám čas si mýt, fénovat, česat hlavu, nebaví mě péče o sebe sama, k ženské s kočárem se dlouhé vlasy nehodí, ani ve středověku nenosily ženy dlouhé vlasy, když se vdaly!!!" a další perly.

Podle výše uvedeného by krátký střih znamenal, že ženy, které ho nosí, nemají čas starat se o sebe. Což je v dnešní době nesmysl. Čas si najde každý, na co chce. I zde platí známé nenáviděné - když se chce, všechno jde. Spíš šlo o pozůstatky myšlení z minulých dob, které bylo třeba přebít vědomím, že rozpuštěné vlasy v délce na ramena, případně s ofinou, krásně zamaskují počínající vrásky, se kterými si ani kyselina hyaluronová obsažená v tom nejdražším krému zkrátka poradit nedokáže.

Chápu, že sportovkyně, které denně trénují, mohou považovat péči o dlouhé vlasy za nepraktickou činnost. Na druhou stranu, znám i takové, které trénují s vlasy sepnutými v culíku nebo drdolu, protože jak trefně poznamenal můj kamarád, který mi při psaní tohoto článku koukal přes rameno: doby Jarmily Kratochvílové jsou dávno za námi a poslední žena, které krátké vlasy slušely, byla Kateřina Neumannová.

Kadeřnice, ke které sporadicky docházím, tvrdí, že krátký střih si často nechávají tvarovat ženy, které mají pocit, že právě ten jejich vlasy posílí a budou růst rychleji. To je nesmysl, který vznikl bůhví kdy. Také s nástupem šedých vlasů dochází ke změně vnímání ženské krásy - což je v dnešní době také nesmysl, protože i dvacetileté modelky si nechávají šedou barvu nanést uměle, neb - je zkrátka moderní. Slušivá a omlazuje.

Kromě toho tvrdí, že tolik klišé, která panují kolem střihů a barev vlasů, by v jiném oboru jen těžko člověk pohledal. Podle Karolínky je nezbytné, aby žena nosila na hlavě to, v čem se cítí skvěle. Tedy jedna krátké, jiná dlouhé vlasy. Stejně tak je to s barvou. Ovšem je dobré při rozhodování zvažovat, jestli střih, který sluší Audrey Hepburn a jejím aristokratickým rysům, bude slušet také vám. Vaší slovanské tváři.

Nechejte si poradit. Správný střih dokáže totiž udělat s vaší tváří divy, nenechte se proto svést úzusem, že všichni nad čtyřicet nosí krátké vlasy. Takový stereotyp by vám mohl udělat medvědí službu.

Ať už bude volba střihu jakákoliv, hlavně si ji užijte a ciťte se v ní skvěle. Je to vaše hlava, vaše vlasy, a jestli někomu připadá nemístné, že se na prahu padesátky chlubíte vlasy do pasu - je to přece jeho věc. Ne vaše. Tím se během svého rozhodování vůbec nenechejte ovlivnit.