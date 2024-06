Jste bledí, naštvaní či vás trápí špatné vlasy? Možná vašemu tělu chybí vitamíny

Signály, že je s námi něco v nepořádku nám naše tělo posílá naprosto přesně. Na nás je, abychom se je naučili rozpoznat a předešly tak řadě závažných zdravotních problémů. Nejinak je tomu i v případě, že trpíte nedostatkem vitamínů či minerálů. Jaké jsou ty nejčastější?

Vitamin A

Vitamin, který nejčastěji najdete v mrkvi, špenátu, rybím tuku, máslu, kapustě nebo dýni, se stará o to, abychom měli dobrou imunitu, urychluje hojení ran a je velmi důležitý pro dobrý zrak. Proto, když začnete pociťovat problémy v těchto oblastech, je dobré sáhnout právě po něm.

Vitamin C

Citrusové plody, ale i brokolice, paprika, jahody, brambory, zelí nebo petržel, jsou skvělými zdroji tohoto pomocníka, který posiluje imunitu, chrání před srdečními nemocemi a zpomaluje stárnutí. Projevem jeho nedostatku je třeba zvýšená krvácivost, nadváha nebo vypadávání vlasů.

Vitamin D

Nedostatek vitamínu D se typicky projeví až po delší době, o to je pak zákeřnější. Vitamín si tělo zhruba od května do září vytváří samo díky slunečnímu záření, proto ho v zimních měsících zařaďte také do své stravy. Najdete ho například v mandlích, rybách, játrech nebo vejcích. Jeho nedostatek se projeví poruchami spánku, častou nemocností, otoky kloubů nebo v extrémním případě vypadáváním zubů.

Vitamin B

Pokud vás trápí afty, ekzémy, ale i třeba špatná nálada, pravděpodobně vašemu tělo schází některý z vitaminů řady B. Kromě notoricky známého přípravku B-komplex je možné ho doplnit pomocí vepřového masa, ryb, jater, ořechů, luštěnin, vajec nebo celozrnného chleba.

Železo

Jestliže jste bledí, často se zadýcháváte nebo trpíte závratí, možná, že vašemu tělo chybí železo. S jeho nedostatkem se často potýkají malé děti, senioři nebo ženy v době menstruace. Doplnit ho můžete pomocí listové zeleniny, ořechů, meruněk, švestek, červené řepy, brokolice, jater nebo žloutků.

Vápník

Na nedostatek vápníku může upozornit například nespavost, zvýšená kazivost zubů, únava a svalové křeče. Svému tělu ho doplníte pomocí mléčných výrobků, ořechů, máku, sardinek nebo šprotů.

Hořčík

Probudily vás v noci svalové křeče nebo jste až podezřele často "bez nálady"? To jsou jen některé příznaky toho, že se vašemu tělu neodstává hořčíku. Jeho hladinu můžete zvýšit díky konzumaci zeleniny, ořechů, semen, celozrnných výrobků nebo avokáda a černých fazolí.