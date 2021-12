Stal se králem a chtěl být pravou rukou Hitlera. Před 85 lety ho žena odvedla z trůnu

Princ Eduard potkal Wallis Simpsonovou poprvé v roce 1931 na večírku, který pořádala tehdejší princova milenka Lady Furnessová. Simpsonová a její manžel Ernest se na večírek dostali díky tomu, že jiný pár, který byl na slavnost pozvaný, onemocněl. Večer se ale stal osudný i pro historii Británie.

Podle portálu The History Press tehdejší princ a následník trůnu shledal Simpsonovou během prvního setkání jako "elegantní, velmi dobře oblečenou, sympatickou, chápavou a vtipnou". Zaujala jej především jízlivou poznámkou, kterou na jeho účet pronesla. Tehdy dorazila mírně nachlazená, a když se jí Eduard zeptal, zda jí nechybí americké ústřední topení, rodilá Američanka mu bez obav odpověděla, že se na to amerických žen ptají všichni muži a že od prince z Walesu očekávala větší originalitu.

Následník trůnu se následně s manželským párem z večírku několik let přátelil a celý život popíral, že by měl tehdy se zadanou Američankou milenecký poměr. V roce 1936 se ale změnily okolnosti, které rozvířily další dění - Simpsonová se rozvedla a princ z Walesu se stal po smrti svého otce králem Británie.

Měsíc po svém nástupu na trůn britský král rozvedenou Simpsonovou požádal o ruku. Z právního hlediska se s ní oženit mohl a zůstat i králem, ale britský premiér tomuto sňatku odporoval tvrzením, že ji občané za svou královnu nepřijmou. Eduard si uvědomoval důsledky takového kroku - ministři by v případě jeho sňatku rezignovali, což by mohlo přivést zemi k všeobecným volbám a jeho status jako politicky neutrálního panovníka by byl vážně poškozen.

Eduard VIII. po 325 dnech vlády abdikoval. "Shledal jsem, že je nemožné nést těžké břemeno odpovědnosti a plnit své povinnosti krále, jak bych si přál, bez pomoci a podpory ženy, kterou miluji," řekl tehdy britský panovník v oficiálním prohlášení.

Jaký byl život Simpsonové a Eduarda po odchodu z královské rodiny? Podívejte se do galerie na jeden z nejslavnějších milostných příběhů.