Pohovor nemusí být noční můra. Jak na něm po mateřské zazářit?

Pracovní pohovor by měl být o vašich kvalitách, zkušenostech a příkladech z praxe, upozorňuje Petra Drahoňovská, lektorka programu Restart kariéry pro samoživitelky a samoživitele. "Dejte si pozor, ať nesklouznete k mluvení o rodině a dětech než o sobě a svém pracovním kontextu," říká.

Zaměstnavatel se ze zákona na vaše soukromí ptát nesmí. "Primárně by ho měly zajímat vaše dovednosti a celkový kontext, zda zadané úkoly zvládnete," popisuje Drahoňovská. "Jediný a primární úkol by pak mělo být prokázání těchto dovedností. Pokud mě uchazečka nadchne tím, co umí a jaká je, pak budu i v konečné fázi ochotnější ke kompromisům," říká.

Jak uspět u pohovoru a jak nad svým životem převzít kontrolu? Podívejte se do galerie.